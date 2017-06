Lanserer tanken om sagahus på sletta

- Sagahus kan bli et reisemål og trekke turister. Da blir Melhus mer enn et sted folk kjører forbi, sier kommunestyrerepresentant Jan Frode Hatlen (V).

Skisser

Under en innendørs hagefest som opposisjonspolitikere i Melhus var samlet til mandag kveld, lanserte Hatlen tanken om sagahus på Monstusletta (tidligere kalt Hallsletta) ved Melhus videregående skole. Da kan området bli til Sagasletta, forteller Hatlen.

Simon og Raymond Rofstad har laget skisser som viser hvordan sagahusene kan se ut. De er tenkt plassert utover på Sagasletta.

- Melhus skal få en sentrumsplan nå, og vi trenger en identitet. Hvis det er sagahistorien vi går for, kan vi bygge på sagahistorien. Hva er da bedre enn et museum eller et sagahus på for eksempel Monstusletta. Sagahuset kan utformes som langhus, sier Hatlen.

Mange funn

Hatlen viser til at det er gjort mange funn fra vikingtid og tidligere i Melhus, men at dette ikke er stilt ut i Melhus.

- Mange av funnene er i magasinene hos Vitenskapsmuseet. Sverresborg fokuserer på høymiddelalder og ikke på vikingtid. Melhus kunne ha fått låne gjenstander som er funnet i Melhus, mener Hatlen som er utdannet historiker.

Sagauka ble åpnet med spel 188 fjerdeklassinger tok for seg historien om Håkon jarl, som mistet hodet sitt i grisebingen på Rimol.

Hatlen foreslår at rådmannen lager et forprosjekt slik at politikerne kan se hvordan forslaget hans kan realiseres.

Fant fire gravhauger på Kvål Arkeologer graver i E6-traseen på Kvål, og har funnet spor etter gravsted som kan være fra jernalderen.

Det er ikke første gang ideen om vikinghus lanseres i Melhus, men tidligere forslag har strandet på grunn av strid om hvor vikinghuset skulle bygges.

16 millioner for utgravinger I Melhus skal det graves etter gamle minner igjen, og Nye Veier betaler når NTNU skal leter i jorda.

Hjertesaker

Hagefesten skulle ha vært utendørs, men på grunn av regn og kulde ble festen flyttet inn i kantina på Trøndertun folkehøgskole. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Melhuslista var samlet til hagefesten, mens Sosialistisk Venstreparti som også hører til opposisjonen i Melhus, ikke ønsket å delta.

Hvert enkelt parti presenterte en hjertesak, og så var det underholdningsinnslag ved blant annet Benny, Tore Johansen og Ivar Gafseth.

Fremskrittspartiets Lisbeth Tiller tok opp ønsket om hyppigere bruk av Bollandsmoen slik at NMK Melhus kan ha mer aktivitet der, og hun forteller at det blir NM-runde 19. og 20. august på Bollandsmoen.

- Tanken er at hagefesten kan bli en årlig foreteelse, og at politikere og næringslivsfolk kan samles til idemyldring, forteller opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp).