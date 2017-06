Gule kornåkre og uslått gress

Åkre i blant annet Melhus har fått store gule partier, og rådgiver Håvar Hanger i Norsk Landbruksrådgiving forteller at gulningen skyldes drukning i varierende grad og næringsmangel.

Regn

- Regnet er hovedårsaken til gulningen, og det varierer fra begynnende gulning til rett og slett drukning. Noen steder står kornet under vann, mens andre steder er det tørt og likevel gult, sier Hanger.

Plantene strever med å ta opp næring eller lider av oksygenmangel på grunn av det kjølige og fuktige sommerværet.

- Jeg er en optimist av natur, men på vegne av kornavlingene er jeg semioptimist. Det er først og fremst byggåkrene som har fått det, mens havren har det gått bedre med, forteller Hanger.

Hanger opplyser at åkre kan klare seg om kornet ikke har stagnert. Derimot er det lite håp for planter som står under vann.

Tør vi tro på dette? Meteorologisk institutt melder at sommeren kan være på vei.

- Årets sesong er ganske lik med 2015-sesongen, og det ble en relativt grei avling. Nå krysser vi fingrene for at været blir slik det er meldt, sier Hanger.

Gressavlingene

Førsteslåtten er mange steder ikke i havn som følge av gjentatte regnbyger.

- Halvparten av gresset er ikke høstet ennå, og i Soknedal har de ikke startet ennå. Jeg ville ha startet med å høste gresset for 14 dager siden av hensyn til næringsinnholdet. Når gresset blir stående, blir det trevlete og energiinnholdet faller. Det er mye gress som skulle ha vært tatt, forklarer Hanger.

Fra krise til glede for gressbønder I nedre del av Gauldalen blir det en god førsteslått, mens sauene i øvre del av dalen spiser opp vinterens fôr.

Om været ikke skjærer seg helt framover, vil det ligge an til middels gode avlinger.

- Vi ser ingen fare for formangel, og det skal en slått til, sier Hanger.