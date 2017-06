Aksjonsarbeidet er i gang

Søndag 22. oktober er det klart for årets TV-aksjon. Pengene i år skal samles inn til UNICEF, og pengene skal gå til skolebarn i krigsrammede områder.

Aksjonskomiteen er den samme som i fjor, så de er godt drillet i det som skal gjøres inn mot aksjonen.

Les om ringerunden til næringslivet her.

Barneskolene bærer bøsser

Barneskolene rundt om i kommunen har hovedansvaret for bøssebæringen i de forskjellige grendene. På Støren og i Soknedal er det femte trinn som har ansvaret, mens mellomtrinnet har ansvaret i Budal og Singsås. Men: Det er alltid plass til flere bøssebærere.

– Alle kan melde seg som bøssebærere. Det blir aldri for mange, sier Trude Heggdal fra Frivilligsentralen.

I fjor lyktes de veldig godt med ringerunde til det lokale næringslivet. Totalt kom det inn rundt 80 000 kroner på denne runden.

– Dette er viktig. Vi har jo alltid en konkurranse om å bli best i regionen, og dette hjelper mye, smiler Aina Midthjell Reppe som er leder i den lokale næringslivsforeningen (NiT).

Internasjonal kveld

De planlegger også en internasjonal kveld uka før selve aksjonshelga. De har tatt kontakt med lag og foreninger, som alle har vært positive til å få til et slikt arrangement. Det er Rotary, Lions, lokale sanitetsforeninger og Internasjonalt Råd.

Bedriftsspinningen som de har gjennomført i to år, legger de nå bort.

– Vi føler det var mye jobb og lite gevinst på det, sier Heggdal.

Ambassadører

Nytt av året er at de jobber med å få til ungdomsambassadører. Ungdommer i ungdomsskole- og videregående-alder som kan være ambassadører for TV-aksjonen rundt på de fire barneskolene i kommunen.

– Vi ser for oss at de blir med på kick-off på barneskolene. Vi har så mange fine og flinke ungdommer i kommunen, som kan markedsføre TV-aksjonen for andre barn og unge, sier Heggdal.

De tror ikke dette har vært forsøkt tidligere i forbindelse med aksjonen, og har fått veldig god respons på dette fra TV-aksjonen regionalt og nasjonalt.