Stenger deler av Løvsetvegen i Melhus

Fra mandag til fredag i neste uke vil deler av Løvsetvegen være stengt på grunn av arbeid på vann- og avløpsnettet. Stenginga er oppe på Løvset.

Jernbetong som utfører arbeidet, varsler at atkomsten til Løvset barnehage må skje via Melhus sentrum, mens folk som skal til eiendommer mellom Løvsetvegen 242 og Løvsetvegen 248 må kjøre via Kvammen.

AtB varsler at bussholdeplassen Hestrøa på Løvset ikke betjent, og at bussen på rute 501 derfor snur ved Ugleveien.

Det vil ifølge AtB, være åpen gang- og sykkelsti forbi anleggsområdet.