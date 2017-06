Envina med i nytt renovasjonssamarbeid

Etter flere års forberedelser har sju trønderske renovasjonsselskaper og Steinkjer kommune inngått en samarbeidsavtale om fremtidig materialgjenvinning.

Prosjekt Sesam skal etablere et ettersorteringsanlegg i Midt-Norge for å gi maksimal gjenvinning av restavfallet og for å sortere ut matavfallet for de kommunene som ennå ikke gjør det. Anlegget blir et supplement til dagens kildesortering og skal ligge på Heggstadmoen i Trondheim. Det nye anlegget kan være i drift tidligst i 2020.

De samarbeidende partene er Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS, Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS, Steinkjer kommune, Innherred Renovasjon IKS, Envina IKS, Fosen Renovasjon IKS, Haos Forvaltning IKS og TRV Gruppen AS. Til sammen representerer partene hele 55 kommuner og over 400.000 innbyggere.

Sesam Ressurs AS ble stiftet under høytidelige rammer på Tiller i forrige uke.