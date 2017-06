Vant pris for å rydde et kulturminne

Elevene vil snart sette opp et skilt som viser vegen til det gamle sagbruksområdet, og det blir satt opp en informasjonsplakat. Arbeidet ble gjort som et prosjekt i Norsk Kulturarv som har navnet «Rydd et kulturminne». Dette foregår over hele landet, og ungdommene på Hølonda gjorde jobben så godt at de ble valgt ut som én av de ti beste skolene i Norge.

Nysgjerrig på lokalhistorie Starter sitt eget firma for historieformidling

Lærer Gjermund Eid sier at elevene har lagt ned mye arbeid i prosjektet. 12 elever fra samtlige trinn på ungdomsskolen har valgt natur, miljø og friluftsliv. Å delta i dette prosjektet gir 4.000 kroner fra Norsk Kulturarv, og fordi skolen ble én av de beste i landet får de 10.000 kroner ekstra. Pengene vil trolig gå til innkjøp av kano. Valgfaget er populært ved skolen, og til neste år blir de enda flere. Da skifter valgfaget navn til levende kulturarv, med enda større fokus på kulturminner, skikker og mattradisjoner.

Ut i naturen

– Vi har det artig, for vi gjør noe annet enn bare å sitte inne, forteller Marius Kjøsen.

– I valgfaget får vi gjøre det vi tenker, sier Casper Ødegaard.

– Jeg liker å være ute, og det har vært artig å sette i stand det gamle området rundt saga, synes Eirik Peder Langås.

Elevene gikk løs på krattskogen, og nå kan turfolk få et mye bedre inntrykk av området slik det en gang var. Grunneieren gav tillatelse, og elevene var stolte over å se resultatet. Stien ble også ryddet, og elevene har bidratt til å lage skilt og tekst på plakaten som skal settes opp. Hølondboka ble blant annet studert for å finne opplysninger. Saga stammer trolig fra 1600-tallet, og det finner rester av en demning. Strømmen kom tidlig på Korsvegen, og rundt 1920 ble fossesaga erstattet av ei elektrisk sag.

To timer i uka

Lærer Gjermund Eid sier at arbeidet har vært til inspirasjon, og at elevene har jobbet med liv og lyst.

– Vi har to timer i uka med valgfag, og dette har vært et fint avbrekk fra skolehverdagen. Det har gitt praktisk læring. Vi har vært bare gutter, og det er kanskje typisk at det er gutter som velger seg litt bort fra klasserommet, sier Gjermund Eid.

Elevene har vært på fisketurer, fotturer, ut i båt, laget mat på bål, snekret fuglekasser og gjort andre spreke aktiviteter.