Tilbudt stilling som politisjef for Gauldalen og Orkdalen

Lederne for de nye driftsenhetene i Trøndelag politidistrikt er klar. Blant dem som har fått tilbud om stilling som leder, er Arve Nordtvedt og Elisabeth Eldegard Eriksen.

Nordtvedt er tilbudt stillinga for Trondheim og Værnes, mens Eriksen er tilbudt stillinga for driftsenhet Gauldal og Orkdal. Eriksen er nå stasjonssjef for Heimdal politistasjon.

Fra før er lensmann Monica Brækken utnevnt som politikontakt for Melhus, mens lensmann Per Christian Stokke er blitt politikontakt for Midtre Gauldal. Melhus lensmannskontor er vedtatt lagt ned, mens Midtre Gauldal lensmannskontor blir tjenestested med foreløpig uklar åpningstid. Når den nye politistasjonen på Heimdal står klar, skal politiansatte fra Heimdal politistasjon, Melhus og Klæbu samles der. Tittelen lensmann forsvant 15. juni, og er altså nå erstattet med ordet politikontakt.

Politiet skal beholde lokalene de har i Melhuset i Melhus sentrum til oktober 2018 ifølge signaler Melhus kommune har fått. De ansatte hører inn under enheten Gauldal.

Eli Aasland er tilbudt stillinga som leder for felles påtaleenhet, mens Anders Sunde-Eidem er tilbudt jobben som leder for felles etterforskningsenhet. Siw Hind har fått tilbud om jobben som leder for felles forvaltningsenhet.