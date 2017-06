Melhus videregående skole kan få 800 elever

Rektor Astrid Gynnild ved Melhus videregående skole er strålende fornøyd med at fylkestinget har vedtatt at skolen får den etterlengtede utbyggingen.

I første omgang får skolen en utvidelse for å ta igjen de 2000 kvadratmeterne som skolen mangler for å tilfredsstille dagens krav til areal for elevene. Skolen har 550 elever, og rektoren opplyser at det er ventet at skolen vil ha 600 elever i 2030.

I 2040 er det ifølge rektoren ventet at skolen vil ha 800 elever, og da skal utbyggingsfase to være ferdig. Ifølge skolebruksplanen skal Melhus videregående skole ha halvparten av elevene innen yrkesfag og halvparten innen studiespesialisering.

- Det er en forholdsvis beskjeden utbygging i føste omgang, og utbygginga blir betraktelig større i fase to. Elevtallet er ventet å øke som følge av folketallsøkning i Melhus og Skaun, sier Gynnild.

Visjonskonkurranse

Tirsdag ble klarsignalet fra fylkestinget feiret på skolen. Da var det siste skoledag, og vinneren av skolens visjonskonkurranse ble utropt. I forkant var det kommet inn over 150 forslag. Vinneren ble Elias Johansen som fikk 2500 kroner i premie. Hans forslag til visjon er "Gir muligheter for alle". 17-åringen er fra Hølonda, og går på TIP. Fra høsten av har han planlagt å gå på anleggsteknikk på Gauldal videregående skole på Støren.

Juryen har bestått av Rakel Bakke, Grete Berge Owren og Geir Martin Lynge.

