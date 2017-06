Klarsignal for E6 Soknedal

- Det var en stor dag å få være med på å trykke på "startknappen" for et veiprosjekt som vi har jobbet med over så lang tid. Endelig nådde vi målstreken for å komme i gang med et så stort prosjekt, uttaler stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) om E6 Soknedal.

95 i Stortinget stemte for bompengesøknaden, mens en stemte i mot. Aarbergsbotten opplyser at den ene stemmen imot kom fra Miljøpartiet De Grønne.

Bompengesøknaden måtte være vedtatt før Statens vegvesen kunne sette i gang bygging av E6 Soknedal.

E6 Soknedal: - Endelig kan jeg trykke på ja-knappen Stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) er overbevist om at en trønder som leder av transportskomiteen, var det som skulle til for å få et ja til E6 Soknedal.

- Jeg har lært etter min tid på Stortinget at ingenting kommer av seg selv. Det må jobbes kontinuerlig med å følge opp sakene, forteller Aarbergsbotten.

Aarbergsbotten legger til at hun i debatten rundt bompengesøknaden, nevnte at hvor glad hn er for den storstilte satsingen på vei og bane i Trøndelag.

- Nå gleder jeg meg til at gravemaskinene kan rulles ut i Soknedal, og at det kommer ny og trygg E6 til beste for folk og næringsliv, opplyser Aarbergsbotten.

E6 Soknedal skal være ferdig i november 2020. Veistrekninga er 6,5 kilometer lang hvorav tunnelen blir 3,6 kilometer lang. Tungtrafikkandelen utgjør 25 prosent. Årsdøgntrafikken var i 2014 5000 kjøretøy. Nyveien får 90-sone unntatt i tunnelen der det blir 80-sone. 1,6 millioner kubikk masse skal flyttes, og mye skal kjøres til Hovin der masser skal brukes til å lage underbygning for ny E6.

Bomstasjonen skal settes opp sør for Soknedal sentrum. Anbudsfristen for oppdraget verdt 900 millioner kroner, er 27. juni. Presthus skysstasjon som står ved E6 rett nord for Soknedal sentrum, er gitt vekk og skal rives, har Statens vegvesen opplyst til Trønderbladet.