Etterlyser skytebaneutvalg

Melhus har 1640 medlemmer i skytterlag, og Svein Hovin etterlyser et samlingspunkt. Under tirsdagens kommunestyremøte spør Hovin som er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, om når et skytebaneutvalg kan se dagens lys. Hovin viser til at et slikt utvalg kan være et bindeledd mellom skytterorganisasjonene og kommunen.

I spørsmålet som han ønsker å reise i kommunestyremøtet, foreslår han at et skytebaneutvalg består av fire personer som representerer alle skytterlag/foreningene og alle de fire skytterforbundene i kommunen. I tillegg foreslår han at utvalget får politisk valgte representanter og representant på vegne av rådmannen.

Ett annet moment Hovin tar opp, er spørsmålet om Melhus kommune ser betydninga av skytebaner hvor sportsskyttere og jegere har tilgang til godkjente skytebaner, for å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter.

I Melhus er det ni ulike skyteanlegg, og det er for tida god deltakelse på ulike arrangementer. Skytterlagene har vært opptatt av å ha anlegg som ikke gir støy til omgivelsene.