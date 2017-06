- Vi hadde et oppriktig ønske om å bli i Midtre Gauldal

Det er med tungt hjerte adminsitrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling forteller at de velger å flytte kyllingfabrikken fra Støren.

- Vi hadde et oppriktig ønske om å være i Midtre Gauldal. Vi har en lang og god historie med kommunen, sier Stokbakken. Men han er tydelig på at kostnadene og risikoen med alternativet i Midtre Gauldal var for høye.

- Betydelig dyrere

- Alternativet på Støren var betydelig dyrere enn de andre, og det er spesielt adkomst og infrastruktur som trekker kostnadsbildet opp. I tillegg var risikoen for stor, sier Stokbakken.

- Hva er det som ligger i det?

- Først og fremst gjennomføringen rent tidsmessig. Det er mye uklart om området. For eksempel kunne innsigelser fra grunneiere forsinket byggingen.

Skryter av kommunen

- Kunne kommunen gjort noe annerledes?

- Det måtte i så fall være at de hadde begynt mye, mye tidligere, slik at tomtealternativet var klart. Men det er lett å si i etterkant, sier Stokbakken. Han ønsker å berømme kommunen for den jobben de har gjort det siste året.

- Vi har sett en fantastisk innsats fra kommunen det siste året, med ordføreren i spissen. Men tiden går, og vi måtte etter hvert ta beslutning med det faktagrunnlaget som var tilgjengelig, sier Stokbakken.

For liten tomt i Malvik

Den nye kyllingfabrikken skal etter planen stå ferdig første halvdel av 2010. Det blir mest sannsynlig på Orkdal, selv om også Malvik fortsatt er med i kampen.

- Vi har vært tydelige på at vi foretrekker Orkdal, men det forutsetter at reguleringsplanen går i orden. Den aktuelle tomta i Malvik er litt for liten for oss. Den krever at vi må justere konseptet vårt, og det har vi ikke lyst til.