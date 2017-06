En melhusmann i 30-årene er tiltalt for ruskjøring med lastebil på E39 i Skaun. Kjøreturen foregikk 2. november i fjor mellom Klett og Buvika.

Ifølge tiltalen hadde han en promille på minst 1,81 under kjøreturen, og i tillegg skal han ha vært ruset på narkotika. Rusprøven ble tatt over to timer etter at mannen var innblandet i ei trafikkulykke, og promillen kan derfor ha vært høyere.

Under kjøreturen som var i november i fjor, traff lastebilens tilhenger en personbil inne i Brekktunnelen og det oppsto omfattende materielle skader på personbilen. Lastebilen kom ifølge tiltalen, over i motsatt kjørefelt og sjåføren i personbilen forsøkte å svinge unna for å unngå kollisjon. Tilhengeren traff altså personbilen.

Ifølge tiltalen unnlot han å stanse for å hjelpe personen som var innblandet i trafikkuhellet. Saken kommer opp for Sør-Trøndelag denne uka.