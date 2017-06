I ei pressemelding etter allmøtet Norsk Kylling har hatt i dag mandag, varsler bedriften at Norsk Kylling beholder fabrikkeiendommen på Støren for å utvikle kompetansemiljø og rugeri.

Derimot har Norsk Kylling bestemt seg for at den nye fabrikken enten kommer i Orkdal eller Malvik. Dette betyr at Norsk Kylling vraker Midtre Gauldal som lokasjon for ny fabrikk. Midtre Gauldal har stått på hardt for å tilby fabrikktomt.

Ifølge Norsk Kylling blir kostnadene med tomta i Midtre Gauldal for høye.

- Vi har gjort alt vi kan for å finne en løsning i kommunen, vi ønsket virkelig å bygge ny fabrikk der, men dessverre blir kostnadene for høye og risikoelementene for mange til at vi kan gå for bygging av vår nye fabrikk der, sier administrerende direktør i Norsk Kylling, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling i pressemeldinga.

Hvorfor Orkdal

Ifølge Norsk Kylling er Orkdal mest egnet for den nye kyllingfabrikken og mener at kommunen har kompetanse innen alle ledd for industri.

- Orkdal kommune har invitert Norsk Kylling til kommunen og et område under regulering som passer godt med våre ambisjoner og planer. Det er brikker som enda ikke er på plass på denne tomten, og vi ønsker fortsatt dialog med Malvik kommune rundt vårt tomtealternativ i Malvik, uttaler Stokbakken i pressemeldinga.

Når det gjelder Midtre Gauldal, opplyser administrerende direktør Stokbakken at Norsk Kylling er åpen for forslag til hva fabrikktomta i Støren sentrum kan brukes til.

– Midtre Gauldal kommune er en fremoverlent kommune, og har store ambisjoner om å legge til rette for næringsutvikling på Støren. I dag ligger fabrikktomta midt i sentrum, og vi har forståelse for at man kanskje ikke ønsker industri der videre framover, men vi er åpne for forslag. Vi ønsker å bidra til god næringsutvikling i bygda, og håper vi kan gjøre det både med næringstomt og egen aktivitet, uttaler Stokbakken i pressemeldinga.

Norsk Kylling varsler at de vil ha fokus på investering og utvikling av Hugaas Rugeri samt forsterkning/oppbygging av spesialistkompetanse med egen avdeling i Midtre Gauldal. Derfor ønsker bedriften å beholde tomta der dagens fabrikk står.

Uenig i beslutninga

Trønderbladet har forsøkt å få en kommentar fra ordfører Sivert Moen, og han har besvart henvendelsen med ei tekstmelding om at han sitter i et møte. Deretter sendte han ut ei pressemelding der han skriver at Midtre Gauldal ikke er enig i vektlegginga og vurderinga Norsk Kylling har gjort.

- Vi må forholde oss til valget - det kan vi ikke gjøre noe med. Ingen av oss sitter i styret for Norsk Kylling. Vi har ikke tilgang til styrets beslutning. Vi må ta vare på innbyggerne. De ansatte hos Norsk Kylling og produsenter er produsenter som nå er usikre på framtida, uttaler ordfører Moen i pressemeldinga.

Moen opplyser at arbeidet med grunnerverv for det nye industriområdet går videre i tråd med vedtak, at arbeidet med utvikling av deler av arealene for næring fortsetter, at det blir boligutvikling også i Støren sør og at det skal kobles vei til Haukdalen.

Etter noen minutter ringer ordfører Sivert Moen, og sier at han fikk vite om Norsk Kyllings beslutning mandag morgen. Da ble han orientert av administrerende direktør Kjell Stokbakken.

- Jeg er veldig overrasket over at de utelukker Midtre Gauldal,og det er vi lite glade for, sier Moen.

Norsk Kylling er hjørnesteinsbedriften i Midtre Gauldal, og har over 300 ansatte. Ifølge ordfører Moen vil fagavdelinga i Midtre Gauldal utgjøre 10-15 arbeidsplasser.

Glede på Orkanger

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) var ikke klar over Norsk Kyllings avgjørelse før Trønderbladet ringte.

- Når Norsk Kylling velger ikke å være i Midtre Gauldal, er vi fornøyd med at de har valgt oss. Vi skal ha møte med Norsk Kylling på tirsdag,sier Bang.

Varaordfører Jørgen Indergård (Orkdalslista) visste ikke om Norsk Kyllings avgjørelse om at tomta på Orkanger er mest aktuell for ny fabrikk, før Trønderbladet ringte ham.

- Dette er litt gledelig for oss, og vi setter pris på det valget Norsk Kylling har gjort. Vi har tomt klar på Orkanger. Der gjenstår det behandling av reguleringsplanen om kort tid, og vi har fått forhåndsgodkjenning hos Fylkesmannen, sier Indergård.

Indergård forteller at de har hatt god kontakt med Norsk Kylling, og at de gjerne møter bedriften igjen.

At Orkanger trekkes fram at Norsk Kylling som en god industrikommune, faller i god jord hos varaordføreren i Orkdal.

- Vi har fått skryt for at vi tar imot bedrifter på en god måte. Rådmannen og politikerne gjør en god jobb. I det siste har det vært flere etableringer, sier Indergård.

Blant momenter han trekker fram er Orkdal har et veletablert industriområde og kan tilby tomt. Indergård ser ikke bort fra at at E39 ikke lenger har bompengebetaling, kan ha spilt en rolle.