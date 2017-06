Har fått 600.000 kroner i bot etter ulykke i pukkverk

NRK Trøndelag skriver at ett firma i Midtre Gauldal har fått 600.000 kroner i bot etter dødsulykka i et pukkverk i kommunen 26. september i fjor.

En 31 år gammel mann døde etter å ha blitt dratt inn i en sorteringsmaskin. Tommy Bye fra Fannrem var innleid av Winsnes Maskin & Transport og jobbet alene i Furukollen pukkverk på Støren.

Ifølge NRK mener Trøndelag statsadvokatembete at sorteringsbåndet eller knuseverket ikke var utstyrt med nødvendig verneinnretning mot bevegelige deler, og at det ikke foreligger dokumentasjon på at 31-åringen fikk den opplæringa han skulle hatt. Dersom bedriften ikke aksepterer bota, vil påstanden i tingretten ifølge NRK, være ei bot på 800.000 kroner.