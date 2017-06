Tok folket med på tur

Onsdag kveld var det ordførertur i Melhus, og denne gangen gikk turen på Hølonda. Turen startet ved Skjegstadvatnet med Olav Harald Langås som guide.

Bra deltakelse

65 deltok på turen, forteller daglig leder Knut Erling Flataker i Trondheimsregionens friluftsråd som har utfordret ordførerne i kommunene som tilhører organisasjonen, om å ta med innbyggerne på tur. Blant deltakerne var Idrettsveien bofellesskap som stilte med beboere og ansatte.

Tidligere ordførerturer har blant annet vært på Øyberget, Vassfjellet, Elgshøgda og i Melhus sentrum. Tanken er at folk skal bli kjent med turmål i kommunen de bor i, og at flere ut på tur vil bedre folkehelsen. Tempoet på turen skal ikke være høyere enn at de fleste aldersgrupper klarer å holde tritt.

Tilbake til fortida

Den første delen av turen gikk til Skjulberga som kan ha vært en heller i steinalderen. I nærheten er det funnet redskaper fra steinalderen, og Skjulberga kan ha vært et bosted der berget gir tak over hodet.

Så ruslet folk bort til gravhaugområdet der det ifølge guide Langås er funnet 10 gravhauger. Her kan det ha vært gravlegging i perioden jernalderen til vikingtid. I området har det vært flere gårder hvorav flere er forsvunnet, og guide Langås ble oppglødd da noen tipset om hvor gården Brunaland kan ha vært. Gravhaugene er ikke utgravd slik at det ikke er avklart om hva som er inne i haugene.

Tre sauer av rasen trøndersau fra Øya videregående skole har satt inn i arbeidet med å holde vegetasjonen nede slik at det er lettere å se gravhaugene.

Iver Skjegstad er grunneier, og ble takket for at han stilte opp som vert.