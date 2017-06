Fulltreffer for opposisjonen

Lørdag var det offisiell åpning av det nye og flotte anlegget til Flå skytterlag, og for å sette en ekstra spiss på arrangementet, hadde skytterlaget utfordret de politiske gruppelederne til en skytekonkurranse.

Personlig trener

- Hvis ordføreren taper for meg, bør han gå av, sa Jan Frode Hatlen (V) da konkurransen skulle starte.

Før politikerne fikk slippe til på skytebanen, fikk de en kort orientering inne i skytterhuset. Politikerne blir beroliget med at de får personlig trener og skal skyte med 22 mm som ikke gir rekyl.

- Jeg trodde vi skulle skyte på ulv, sier Jorid Jagtøyen (Sp) spøkefullt før hun legger til at den eneste skyteerfaringa hun har, er luftgeværskyting i hagen.

Flere av politikerne har skyteerfaring. En av dem er Anne Sørtømme som er ivrig jeger. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) omtales som gammel HV-soldat.

- Det er en fordel å være sentrumspolitiker, spøker Jan Arne Bremnes (KrF).

Får prøve først

Politikerne deles opp i lag. De fikk først ta noen prøveskudd, og så var det alvor. Det ene laget besto av Anne Sørtømme (SV), Jan Arne Bremnes (KrF), Lisbeth Tiller (Frp), Einar Gimse Syrstad (Ap) og Jan Frode Hatlen (V). På det andre laget var Gunnar Krogstad (Ap), Jorid Jagtøyen (Sp), Sigmund Gråbak (Melhuslista) og Mikal Kvaal (H). Eirik Engan (Miljøpartiet De Grønne) hadde gyldig forfall siden han hadde bristet et ribbein.

Vinneren

På skytebanen viser det seg til slutt at opposisjonen går seirende ut av konkurransen. Sigmund Gråbak (Melhuslista) vant med Jorid Jagtøyen (Sp) på en trygg andreplass. På tredjeplass kom Jan Arne Bremnes (KrF).

Skyteleder Eimund Økdal vil ikke si at ordføreren skjøt seg bort. Når det gjelder seieren til Sigmund Gråbak, antyder han spøkefullt at Gråbak kan ha hatt en fordel ved å ha slekt som har hevdet seg godt innen skyting slik at han har skyting i blodet.

Smeller til med jubileumsfester 2017 blir et begivenhetsrikt år for Flå skytterlag.

Flå skytterlag var godt fornøyd med å få politikerne på besøk, og hadde også en del andre innom i forbindelse med åpen dag. 24.–27. august arrangerer Flå skytterlag åpent stevne.

Oppladning til jakta Jegerne er i gang med å skyte opp til storviltjakta.

Mer fra åpninga kommer i papiravisa.