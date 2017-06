Ut på tur med kart og kompass

Når snøen forsvinner og naturen viser seg fra sin beste side, er turorientering eller ukens løype en gyllen anledning til å nyte dette, opplyser O-avdelingen i Melhus idrettslag.

Turorienteringen består av grønne og røde løyper, postplukk og toppturer.

Grønne løyper

Grønne løyper som går på stier og veier i Melhus sentrum, både på øst- og vestsiden. Egner seg også for de som er dårlige til beins f.eks rullestol- eller rullatorbrukere.

Røde løyper

Røde løyper går i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Krever litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste. En løype på Øyberget og en i Skjetnemarka.

Postplukk

Postplukk er den tradisjonelle turorienteringen som de fleste kjenner. De aller fleste postene ligger på det nye kartet over vestlige Vassfjell. Må kjenne til bruken av kart og kompass. En løype på Øyberget og en i Skjetnemarka.

Toppturer

Toppturer består i å ta seg fram til to topper i nærområdet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. I år går turene til Undurshaugen ved Rødde og Høgstenen på Lundamo.

Blant de som leverer inn eller registrerer postfangsten kårer idrettslaget årets turorienterer.

Ukens løype

Ukens løype består av 10 løyper i ulike terreng i Melhus. Det sydligste er i Lundamomarka, i et relativt jomfruelig terreng noen kilometer østover fra Horg kirke. Det nordligste terrenget er opp fra Skjøla. Resten av områdene er i Momarka, Våttåsen, Svartåsen (Vassfjellet vest) og Onstjønna (Øyberga).

O-avdelingen peker på et nytt spennende område: Anemarka og Kuba, hvor det er kommet ut et nytt kart. Løypa der står uke fra midten av juni til begynnelsen av august, og i den perioden er Gaula trolig såpass lita at Kuba er lett tilgjengelig tørrskodd.

De øvrige løypene står ute i tre og ei halv uke (fire helger) slik at man slipper å stresse for å få med seg de fine turene. Hver løype har åtte poster, og det er ingen tidtaking. Ukens løype krever grunnleggende kunnskap i bruk av kart og kompass.

Du kan få kjøpt konvolutter for turorientering og ukens løype på Sportshuset eller på nettsiden turorientering.no/melhusil.

