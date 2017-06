Politiet har hatt trafikkontroll på Kalfossbrua ved Børsa på E39, og 400 biler ble kontrollert. Kontrollen ble holdt på torsdag.

Ifølge ei melding fra politiet ble det utstedt to gebyrer, to bruksforbud, ett forelegg gjaldt brudd på tolloven og to kjøretøy ble avskiltet.