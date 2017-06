E6 Soknedal: - Endelig kan jeg trykke på ja-knappen

Mandag kveld eller natt til tirsdag skal Stortinget behandle bompengesøknaden for E6 Soknedal, og stortingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten (H) mener alle som venter på ny vei, kan puste rolig.

Puster rolig

- Innstillingen til Stortinget er fra en samlet transportkomité, og det ligger an til et enstemmig vedtak for bompengesøknaden. Endelig kan jeg trykke på den grønne ja-knappen. Det gir en god følelse, sier Aarbergsbotten.

Et ja til bompengesøknaden er avgjørende for at Statens vegvesen kan starte bygging av ny E6 i Soknedal. Statens vegvesen er klar til å bygge, og venter spent på vedtaket i Stortinget. Anbudsfristen er 27. juni.

Trøndersk leder

- Vi har jobbet hardt med dette i mange år. Jeg er overbevist om at dersom vi ikke har fått en trønder som leder for Stortingets transportkomité, ville det ikke blitt anleggsstart nå, sier Aarbergsbotten.

Aarbergsbotten mener at det har vært avgjørende for å få i gang bygginga nå at Linda C. Hofstad Helleland (H) ble leder for transportkomité og kommunikasjonskomiteen (tidligere samferdselskomité). Dette vervet hadde Hofstad Helleland som er fra Klæbu, inntil hun ble kulturminister.

- Denne strekningen er kanskje den dårligste mellom Trondheim og Oppdal, med smal og svingete vei av lav standard. Vi får nå en veg som reduserer reisetid og risiko for ulykker. Det var lagt opp til byggestart i 2015. Etter sterkt ønske fra Midtre Gauldal kommune, ble det vedtatt i statsbudsjettet for 2014 at tunnel mellom Sokna og Korporalsbrua måtte vurderes. Det medførte ny planlegging og kvalitetssikring av kostnader, noe som har medført at det først nå har blitt klart for å rulle ut gravemaskinene, opplyser Aarbergsbotten.

Stadige utsettelser

Ny E6 Soknedal har lenge stått på ønskelista hos lokalpolitikerne, og tidligere ordfører Erling Lenvik (Ap) var ofte oppgitt når det kom melding om at denne strekninga var blitt utsatt igjen. Den første utsettelsen skyldes at regjeringa ville ha flere felt, og da måtte det ny reguleringsplan til. Så fikk lokalpolitikerne gjennomslag for at det skal bygges tunnel på strekninga. Tunnelen kan prisøkning, og prosjektet måtte kvalitetssikres.

Nye Veier

E6 Soknedal ble lagt inn som en del av porteføljen til nyopprettede Nye Veier, og da kunne det ha blitt ytterligere år som ville ha gått før det ble veibygging. Ifølge Aarbergsbotten arbeidet Linda Hofstad Helleland hardt for å unngå at E6 Soknedal ble innlemmet i Nye Veier. Nye Veier har så langt ikke bygd en eneste E6-strekning i Trøndelag, og har varslet at E6 Melhus-Ulsberg kan stå ferdig først i 2035.

Arbeiderpartiets og Senterpartiets medlemmer i transportkomiteen mener ifølge innstillingen til Stortinget, at det er uheldig at Statens vegvesen og ikke Nye Veier skal bygge E6 Soknedal, og frykter at det kan gi standardbrudd. Samtidig poengterer de to partiene at det er svært gledelig at E6 Vindåsliene-Korporalsbrua bygges nå.

I transportkomiteens innstilling til Stortinget, står det at E6 Soknedal ikke ble med i Nye Veiers portefølje fordi det var forutsatt anleggsstart for E6 Soknedal før Nye Veier ble formelt etablert. Videre heter det at nye E6 Soknedal skal åpnes for trafikk våren 2020. Kostnadsramma er 1,83 milliarder kroner. Den statlige andelen av kostnadene er satt til 54,2 prosent.

Dagens E6-strekning er ulykkesbelastet, og det er i perioden 2007–2016 registrert 13 ulykker med 19 personskader. Hvert fjerde kjøretøy er kjøretøy over 5,4 meter.