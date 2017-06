Nå skal Støren vise seg frem

På torsdag holder Midtre Gauldal kommune og Næringsforeningen (NiT Midtre Gauldal) pressekonferanse. Det er det etter hvert så berømte Støren Næringsområde som nå skal opp, frem og ut.

Les også: Støren betong er skuffet, men tror det løser seg

Les også: Styremøtet hos Norsk Kylling ble utsatt

Offensivt

8000 dekar står til rådighet, og målet for kommunen er intet mindre enn dette: «Næringskommunen sør for Trondheim». De skriver i pressemeldingen at Midtre Gauldal ønsker å skape seg en posisjon som ligner den i kommunene mellom Oslo og Gardermoen, hvor mange bedrifter har etablert seg.

Denne lanseringen markerer starten på arbeidet kommunen har med å klargjøre arealene, og sier samtidig at de ønsker å trekke til seg næringsliv fra hele regionen.

Norsk Kylling

Arbeidet med å utvikle næringsområdet startet som kjent da Norsk Kylling vedtok at de skal bygge ny fabrikk. Målet er å få Norsk Kylling til å velge Støren Næringsområde. De har styremøte på fredag, 16. juni. Ennå vet vi ikke om tomtespørsmålet skal avgjøres på det styremøtet. De holder kortene tett til brystet.

Bakgrunnen for at kommunen nå går så offensivt ut, er den store mangelen på næringsareal i trondheimsregionen. Særlig er det mangel for større, plasskrevende produksjonsbedrifter .

Pressekonferansen skjer på strategikonferansen for politikerne og administrasjonen i kommunen, som holdes samme dag.