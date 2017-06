Venter på barnehage og lever i frykt for nytt ekstremvær

- Jeg går og håper det ikke skjer igjen. I Gudbrandsdalen har det skjedd på nytt og nytt. Kommunen burde være bedre forberedt neste gang, sier Mona G. Ellefsen.

Byggeforbudet

Sammen med mange andre deltok hun på folkemøtet Melhus kommune arrangerte tirsdag kveld i Folkets Hus. Folkemøtet var lenge planlagt, og kommunen hadde planlagt å informere om Sweco-rapporten for å forklare hvorfor det kan bli vanskelig å bygge barnehage nå. Og hvorfor det ikke er tillatt med boligbygging, økt aktivitet i idrettsanlegget på Sørøya og hvorfor det ikke ble noe av pendlerparkeringa. Kvål har midlertidig byggeforbud på grunn av kvikkleireforekomster og mangel på sikring.

Utbyggere står klar til å opparbeide nye boligfelt over den marine grense, og stoppes av at kommunen ikke har fått realisert den lovede gang- og sykkelveien. Fredag får Melhus kommune vite om kommunen kan komme i betraktning for et prøveprosjekt med forenklet standard for gang- og sykkelveier. Først i 2019 ser kommunen for seg at gang- og sykkelveien kan være ferdig.

Assisterende rådmann Morten Bostad orienterte i starten av møtet om at kommunen endret litt på sakslista for folkemøtet på grunn av ekstremregnet på søndag. Bostad fortalte at alvoret gikk opp for ham da han etter å ha fått melding om krisen på Kvål, nærmet seg bygda.

- Uansett hvor du befinner deg her i landet, er det forbundet med en viss risiko. Det ville være livsfarlig av meg å si at det er 100 prosent trygt på Kvål. Ingen i kommunen kan noe for at det er kvikkleire her, sa Bostad.

Ble evakuert

En av dem som fikk merke følgen av ekstremregnet, var Mona G. Ellefsen. Hun har to barn og samboer, og hele familien ble evakuert og sendt til et hotell på Tiller.

- Heldigvis opplevde ikke vi skader på huset, men jeg tenker mest på naboen som fikk 1 1/2 meter med vann i kjelleren, sier Ellefsen.

Ønsker ny barnehage

Sammen med flere sambygdinger står hun utenfor Folkets Hus etter folkemøtet. Alle er enige om en ting:

- Vi ønsker oss ny barnehage, og vi ønsker et felles oppvekstsenter, sier Hanne Aarhaug.

På Kvål består den kommunale barnehagen av to avdelinger. Den ene er ved Rosmælen skole, på vestsida av Gaula og den andre er Sorenskrivergården i Kvål sentrum.

- Vi som har flere unger, leverer på to plasser, forteller Aarhaug.

Under folkemøtet fortalte assisterende rådmann at Melhus kommunestyre vedtok å bygge ny barnehage på Ler i stedet for på Kvål.

- Det er bedre å måtte levere på to steder enn å måtte kjøre til Ler, sier Tine Kregnes.

Hanne Aarhaug sitter som mange andre kvålsbygger, med en frykt etter ekstremregnet på søndag.

- Neste gang kan det gå liv, sier Aarhaug.

Dyrt å sikre

Verken ordfører Gunnar Krogstad eller assisterende rådmann Morten Bostad signaliserte at en barnehage på Kvål er i emninga. Før den kan bygges, må det store sikringstiltak til. Som Trønderbladet tidligere har skrevet, har Sweco beregnet at 350.000 kubikkmeter masse må fraktes inn og 100.000 kubikkmeter masse ut for å avlaste områder. Følgen vil bli 5000 lastebillass ifølge geotekniker Kristin Eikemo Opdal.

Sikring vil ifølge et forsiktig anslag fra Norges vassdrags- og energidirektorat, koste minst 40 millioner kroner. Assisterende rådmann Bostad opplyste at kommunen ikke kan låne dette beløpet fordi kommunen ikke eier grunnen som skal sikres.

Skolen

Rosmælen skole har kapasitet til 200 elever og har 140. Assisterende rådmann Bostad mener at det vil gå nesten 20 år før det er behov for ny skole, og da kan det være at politikerne vurderer et annet sted enn der dagens skole ligger. Skolen ligger i utløpssonen for et kvikkleireskred, har Sweco slått fast.

- Jeg tror dere trygt kan sende ungene på skolen. Hvis det uheldige skjer at raset kommer, må vi ha færrest mulig personer der. Jeg håper for guds skyld at det ikke skjer på Kvål, sa Bostad.

Melhus kommune arbeider nå med å kartlegge hvorfor alt regnvannet kunne komme inn i kloakknettet slik at det flommet kloakk inn i husene til folk, og mener at det ikke skulle kunne skje.

Trønderbladet kommer tilbake med mer informasjon fra folkemøtet.