Nye Veier vil kutte ut kryss på Ler

Prosjektleder Lars Bjørgård i Nye Veier ga Melhus formannskap beskjed om at Nye Veier ønsker å kutte ut det planlagte E6-krysset på Ler. Dersom melhuspolitikerne ikke går med på det, mener Nye Veier at politikerne må akseptere at ny E6 mellom Melhus og Ulsberg ikke blir bygd før i 2035.

Sparer millioner

Utgår krysset på Ler, vil det ifølge Nye Veier gi ei innsparing på 400 millioner kroner. Mandag hadde Nye Veier dialogmøte med Melhus formannskap, og møtte sterk motstand mot forslaget om å ta vekk Ler-krysset.

Dette krysset har fra før vakt sterke reaksjoner fra beboere i Losengrenda fordi krysset fører til ei veiløsning på vestsida av Kvål som gir tap av hus og dyrkamark. Beboere i Losengrenda har gjentatte ganger protestert på ny E6 gjennom grenda. Forslaget fra Nye Veier fjerne ikke E6 fra grenda, men fører til mindre beslag av dyrkamark og boliger. Uten tverrforbindelse over til Ler, blir det heller ikke behov for en vei som nærmest går bygda rundt. Nye Veier har vurdert å endre E6-traseen gjennom Losengrenda, men har fått tilbakemelding om at grunnforholdene ikke tillater det.

Dialogmøtet ble holdt fordi Nye Veier har som mål å spare inn 20 prosent av anslåtte kostnader med veiprosjektene Nye Veier har fått i porteføljen.

- Den sikreste måten å få bygd ny E6 raskt på, er at det spares 20 prosent, slo Bjørgård fast.

E6 Melhus-Ulsberg er antatt å ha en prislapp på 16 milliarder kroner.

Uten avkjøring til Ler, vil ny E6 gjennom Melhus kun ha avkjøring ved Skjerdingstad og Hovin. Avstanden mellom de to punktene er 16 kilometer, opplyste Bjørgård. Bjørgård pekte på at bilister kan svinge av til Melhus på Klett og Brubakken også, og at det er et særnorsk fenomen at det skal være så kort avstand mellom avkjøringer på E6.

Bruer og tunneler

Blant andre innsparingstiltak Nye Veier ønsker, er at det ikke lages nytt kryss rett sør for Kvål sentrum slik at dagens kryss beholdes, at Skjerdingstad bru og Svebrua (Hovin) likevel ikke rives, at bruer blir kortere, og at veitraseen endres slik at det er mulig å ha 110-sone.

Dessuten foreslår Nye Veier at Størentunnelen blir billigere ved at dagens tunnel beholdes for trafikken den ene veien, og at det bygges kun ett nytt tunnelløp i stedet for to.

Nye Veier ønsker å involvere den utvalgte entreprenøren tidlig for å lage den mest optimale veitraseen.

Innsparing vil ifølge Nye Veier, bety muligheten for byggestart i 2021 eller 2022 med ferdigstillelse i 2027. Alternativet er at E6 Melhus-Ulsberg må vente til 2035 ifølge Bjørgård.

Sterke protester

Forslaget om å kutte ut krysset på Ler, vakte sterke protester fra Melhus formannskap. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) gikk til angrep på Guro Angell Gimse fra Høyre som er Arbeiderpartiets samarbeidsparti. Gimse sa at det er nødvendig med statlig regulering, og det fikk ordføreren til å reagere kraftig.

Forslaget om at krysset på Ler kan bygges senere, fikk Jens Otto Havdal (Ap) til å slå fast at all erfaring viser at det aldri blir noe av det som politikerne er blitt lovt skal skje senere. Havdal viste til det som skjedde med E6-rampene som ble innspart, og som nå har vist seg å ta lang tid å få bygd likevel. Å skulle vente til 2027 og enda lenger, mente Guro Angell Gimse er altfor lenge å vente. Nye Veier har bestemt seg for ikke å bygge midlertidige E6-ramper, men foreslår i stedet å bygge ramper ved Hofstad næringspark i stedet for litt lenger sør.

Alle rykker opp?

Havdal spurte om det ikke vil være slik at alle rykker opp om alle veiprosjekter optimaliseres, og at E6 Melhus-Ulsberg likevel ikke rykker opp. Samtidig har politikerne gitt fra seg krysset på Ler uten å få tidligere byggestart, kom han inn på.

Flere kom inn på at melhusbyggene vil være lite tjent med lang strekning uten avsvingingsmuligheter, og Jan Arne Bremnes (KrF) sa at det er lett å glemme av å svinge av på rett avkjørsel. Bremnes spurte om hvor samfunnsnytten er om mye av lokaltrafikken blir værende igjen på gamle E6. Dessuten reiste han spørsmålet om vi trenger 110-sone, og mente det gir ekstra mye utslipp av karbondioksid.

- Det var en skuffelse at krysset på Lundamo forsvant. Vår strekning i porteføljen er nest nederst. Det skal veldig mye til av innsparing for at vi skal komme oss opp på lista, sa ordfører Krogstad.

Neste gang Nye Veier skal ha prioriteringsmøte, er i november.

Folkemøte

Formannskapet gjorde ingen vedtak om endring av E6-traseen, og ordfører Krogstad sa det vil være betimelig med et folkemøte om krysset på Ler skal kuttes ut. Det var ikke Nye Veier uvillig til. Nye Veier har også sett på innsparingspotensial i Rennebu, og har foreslått en endring ved Buvatnet.

- Det er tøffe valg vi står overfor, og det har vært tøffe valg før i E6-prosessen, sa varaordfører Stine Estenstad (H).

Sigmund Gråbak (Melhuslista) spurte først i møtet om han var inhabil siden han er grunneier der den ene brufoten på Ler vil komme, og formannskapet vedtok at han var inhabil.