- Har ikke hørt et pip fra kommunen

- Vi har ikke hørt et pip fra Melhus kommune, sier Kari Moberget som bor på Kvål.

Forsetgrenda

Moberget bor i Forsetgrenda der styrtregnet på søndag ødela veiforbindelsen til et område. Hun er ikke blant de isolerte, men bor like ved. Sønnen har tatt over gården, og trønderlånas kjeller er full av vann. Dyrene på gården går på beite, og etter regnskyllet henger strømgjerdet i løse lufta på grunn av utrasing.

I den isolerte grenda bor det 15 personer, forteller Lasse Løftamo som er blant de isolerte. Han forteller at noen har klart å få ut bilene sine fra grenda ved at bilene ble slept med traktor over bekken.

- Forsetbekken pleier vanligvis å være liten. Dyrene drikker av bekken. Her har det vært 3-4 ras, sier Moberget.

Veien fikk store skader og er ikke kjørbar.

- Jeg er fullt klar over at den er privat, sier Moberget.

Moberget hadde forventet at Melhus kommune ville ta kontakt med folk i bygda for å høre om det er noe kommunen kan hjelpe til med.

- Vi har ringt lensmannen som lovte å ta kontakt med kommunen, forteller Moberget.

Går sammen om reparasjon

Moberget opplyser at folk i bygda hadde veimøte mandag kveld, og at planen er at det skal arbeides for å få reparert veien.

- Vi er så heldige at vi har en maskinentreprenør i bygda, og han starter i dag, forteller Lasse Løftamo.

Hans far Torgeir skal starte arbeidet med å legge nye rør, lage ei fylling med 1000 kubikkmeter stein og legge nytt toppdekke for å få veien i stand igjen.

I likhet med Kari Moberget mener han at NVE burde ha steinsatt hele Forsetbekken og ikke bare deler av den.

- Ved flom kommer det trær som tetter igjen rørene. Da blir det press på fyllingen. Hele bekken skulle ha vært steinsatt, sier Løftamo.

Løftamo fikk ikke vann inn i husene, og han tror det skyldes at han har drenert rundt husene. Derimot har andre i grenda fått inn vann. Heller ikke Løftamo hadde hørt noe fra Melhus kommune, men fikk en telefon fra en kommuneansatt etter at Trønderbladet spurte rådmannen om hva kommunen mener om kritikken fra Moberget.

- Jeg fikk høre at kommunen bare bistår om det står om liv og helse, sier Løftamo.

Beredskap

Moberget reiser også spørsmålet om hva som skjer om det oppstår brann når det er vanskelig for kjøretøy å ta seg fram.

- Det bor både barn og eldre folk i bygda, forteller Moberget.

Styrtregnet var så voldsomt at det opplevdes som uvirkelig og nærmest x-files, sier Moberget.

Klarte ikke å varsle kjempebygen på Kvål Meteorologisk institutt så det kom en tordenbyge, men klarte ikke å forutse at det ble ekstremnedbør.

Anbefaler kontakt

Mandag sa teknisk sjef Jakob Storrø at folk selv må ta ansvar for private veier. Rådmann Katrine Lereggen sier til Trønderbladet at kommunen har opplyst om at folk kan ta kontakt med kommunen om de trenger hjelp.

- Så kan vi se på hva kommunen kan gjøre og hvem som har ansvaret. Hver enkelt må søke om erstatning fra Naturskadefondet, og vi kan være behjelpelig med å finne skjemaer. Vårt ansvar er kommunale veier, sier Lereggen.

Les også: Fikk avverget store vannskader på skolen

Assisterende rådmann Morten Bostad legger til at kommunen ikke har fått melding om at barn ikke har kommet seg til Rosmælen skole på grunn av ødelagte veier.

Styrtregnet forårsaket skader på hus, veier og dyrket mark. Både private veier og offentlige veier har fått hard medfart.

Spør folket om Kvål Sweco-rapporten var knusende, og tirsdag holder Melhus kommune folkemøte for å høre hva folket tenker om framtidig utvikling av Kvål.

I dag tirsdag har Melhus kommune folkemøte i Folkets hus, og dette var planlagt før ekstremnedbøren på mandag der Kvål fikk like mye nedbør på en time som det vanligvis kommer i løpet av juni måned. Forset og Egga er av Sweco pekt ut som områder med kvikkleire.