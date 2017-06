- Det er forferdelig for dem det gjelder, sier ordfører Gunnar Krogstad som sammen med varaordfører Stine Estenstad og rådmann Katrine Lereggen uventet dukket opp på Forset på Kvål tirsdag kveld.

Har ventet på hjelp

De kom til grenda der veien forsvant under ekstremregnet søndag kveld. Trønderbladet hadde tidligere på dagen på tirsdag skrevet om at beboere fortalte at de ikke hadde hørt et pip fra kommunen.

- Har ikke hørt et pip fra kommunen I Forsetgrenda på Kvål er folk veiløse etter ekstremregnet på søndag.

Da avisa spurte rådmannen om en kommentar til det, undersøkte rådmannen om kommunen hadde hatt kontakt med noen av ofrene for ekstremværet. Så gikk det bare noen få minutter før en kommuneansatt var på tråden til Lasse Løftamo for å varsle at kommunen bare gir bistand om det står om liv og helse.

Gunn Anita Ler er også en av dem som er isolert fordi veien er ødelagt, og hun forteller at hun i to dager har forsøkt å ringe Melhus kommune for å få hjelp uten å få tak i noen på teknisk avdeling. Hun har fått vann inn i kjelleren, og ungene må gå oppover bakkene i gjørme for å komme til vei slik at de får tatt buss til Rosmælen skole.

- Jeg kan ikke la dem gå alene over bekken, sier Ler.

Forsetbekken er blitt som ei elv, og folk i bygda har lagt over planker for å komme seg over.

- Til og med kongen kommer fortere enn kommunen, mener Ler.

Om ansvaret

Ler mener at grunneiere ikke kan ta ansvaret for at vassdrag tar med seg veier, og at det blir for enkelt at kommunen mener at beboerne får ta ansvaret selv siden det er en privat vei. Søndag kveld opplevde hun ekstremregnet, og hun forteller at hun aldri har opplevd maken til det hun så på søndag da regnet ble som ei elv over jordene. Ler mener det er fare for at veien ødelegges igjen om NVE ikke sikrer Forsetbekken bedre, og hun frykter at det kan gå både hus og menneskeliv neste gang.

- Vi ville med egne øyne se hvordan det så ut og det blir noe annet enn å se det på bilder i avisa, sier ordfører Gunnar Krogstad til Trønderbladet som tilfeldigvis påtraff ham på Forset.

15 er isolert

Den politiske ledelsen står på kanten av det som var en vei fram til grenda der det bor 15 personer. Lasse Løftamo er en av dem som er isolert etter styrtregnet, og han forteller at han var ved Forsetbekken for å ta imot rørleveranser. Før på dagen har han fortalt Trønderbladet at det heldigvis bor en maskinentreprenør med utstyr på den rette sida, og at de derfor kunne gå i gang med å reparere veien. I veiforbindelsen var det to rør, og ingen har sett noe til rørene etter styrtregnet. Harald Løftamo tror rørene kan ha blitt ført ned mot Gaula.

- Det er kjempebra at de kommer og ser konsekvensene av at NVE ikke gjorde seg ferdig da de skulle sikre bekken. Dette ville ikke ha skjedd om NVE hadde plastret hele bekken. Jeg forstår ikke hvorfor ting bare gjøres halvveis, sier Lasse Løftamo.

Han anslår at det vil ta 2–3 dager å reparere veien. Noen av beboerne har klart å få ut bilene sine ved at de er dratt over av en traktor. Selv har han kjørt med ATV over bekken og ned til Kvål der han har fått skyss til Trondheim. I Trondheim har han flere oppdrag gjennom firmaet han driver. I hele vinter har han arbeidet med plastring av bekken i Amundalen.

Harald Løftamo (77) har aldri opplevd noe lignende som han så på søndag, og han håper at han aldri får oppleve det samme igjen. Søndag kveld hørte han torden og at det regnet svært kraftig.

- Vannet hadde slik fart at det for forbi slukene, sier Løftamo.

Einar Losen er også en av de isolerte, og han så at veien ble ødelagt.

- Jeg rakk ikke å tenke, og jeg gikk ut fordi det buldret. Da så jeg at veien forsvant, forteller Losen.

Kan ikke love noe

Ordføreren kan ikke love noe, og gjentar det en kommuneansatt sa til Lasse Løftamo tidligere på dagen: at kommunen ikke kan hjelpe om det ikke står om liv og helse.

- Jeg vet ikke hvorfor NVE ikke gjorde seg ferdig, sier ordføreren.

Om styggskura

Sjefsingeniør Asbjørn Osnes i NVE deltok på folkemøtet på Kvål tirsdag kveld, og forteller at lignende værfenomen som Kvål opplevde på søndag, også har skjedd på Fosen og i Holtålen. Nedbørsskyen går rundt og rundt, og så falt nedbøren rett ned, forklarer Osnes. Ifølge Osnes er det vanskelig å forutsett kraftig nedbør.

Da Trønderbladet ringte Meteorologisk institutt på mandag, sa meteorolog Anne Solveig Andersen at de skulle være så ærlige å si at de ikke klart å foruse en så voldsom byge.

På forespørsel fra Trønderbladet beregnet Meteorologisk institutt hvor mye nedbør som kom på Kvål, og fortalte at det kom 60 mm på en time. Det er like mye som nedbøren i hele juni måned for Trondheim.

Osnes opplyser at en ansatt i NVE har vært på befaring ved Forsetbekken.

- Det kan være flere årsaker til at veien ble ødelagt. Enten kan det være slik at rørene ikke var store nok til å ta unna vannet eller så løsnet det masser og trær slik at rørene ble tilstoppet. Dette vil ikke gjenta seg om rørene er store nok. Generelt råd om det ventes mye nedbør, er at en sjekker at sluk og kulverter er rensket og holdes åpne, sier Osnes.

Ifølge Osnes er området ved Forsetbekken sikret nok.