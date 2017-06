Regner med bekymrede kvålsbygger

Ordfører Gunnar Krogstad er rimelig sikker på hva folk vil spørre om under folkemøtet på Kvål tirsdag kveld i Folkets Hus.

Ekstremnedbøren

- Ekstremnedbøren på søndag, slo Krogstad fast under formannskapets arbeidsmøte i dag mandag.

På en time kom det mellom 50 og 60 mm regn på Kvål ifølge beregninger Meteorologisk institutt har gjort. Det tilsvarer nedbøren for hele juni. Styrtregnet forårsaker store skader på hus og veier, og Rosmælen skole fikk vann inn i ulike rom i kjelleretasjen.

Klarte ikke å varsle kjempebygen på Kvål Meteorologisk institutt så det kom en tordenbyge, men klarte ikke å forutse at det ble ekstremnedbør.

Melhus kommune satte kriseledelse natt til mandag, og under formannskapsmøtet opplyste ordføreren at 44 ble evakuert. Blant de evakuerte var også laksefiskere.

Tre geologer ga råd om folk kunne flytte hjem igjen, og kom fram til at faren var over.

Under formannskapsmøtet ga ordføreren ros til rådmannen for den innsatsen kommunalt ansatte gjorde for å hjelpe folk.

Sikring

Merethe Moum (Melhuslista) spurte i formannskapsmøtet om hva kommunen gjør for å sikre seg mot tilsvarende hendelser og flere skader. Regnet har høljet ned, men ikke i bøttevis slik folk opplevde det søndag kveld.

- Oppgaven var å sikre folk. Både kommunen og NVE vil følge med området ekstra nøye framover, sa rådmann Katrine Lereggen.

Ordfører Krogstad sa at det er utopisk å tro at en kan unngå lignende hendelser.

- Det var så enormt mye nedbør på en gang, opplyste Krogstad.

Folkemøtet

Tirsdag kveld klokka 19 arrangerer Melhus kommune et lenge planlagt folkemøte, og temaet regnes som svært aktuelt nå til dags. Temaet er rasfaren på Kvål. Trønderbladet har tidligere skrevet om den knusende Sweco-rapporten og at NVE anslår at det vil koste minst 40 millioner kroner å sikre mot kvikkleireskred. Sigmund Gråbak fra Melhuslista mener at det kan være nødvendig å bruke 40 millioner kroner kommunale kroner for å få sikret grunnen slik at det blir mulig å bygge på Kvål.