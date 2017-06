Må pusse opp kjelleren på nytt

40 beboere på Kvål ble evakuert på Kvål sent søndag kveld etter at et massivt regnskyll førte til flom. I natt fikk de dra hjem igjen etter at flere geologer hadde vært på stedet og gjort sine vurderinger .

Rune Svorkås var ikke blant dem som måtte rømme hjemmet sitt, men stod maktesløs da vannmassene flommet inn i huset. Det skjer bare halvannet år etter forrige gang flomvann presset seg inn i huset hans.

- Da kostet det 200.000 kroner å reparere skadene. Nå blir det nok enda dyrere siden jeg har innredet kjellerstua til sønnen min, forteller han til Trønderbladet mandag morgen.

Svorkås venter på at forsikringsselskapet skal komme å vurdere skadene. Fortsatt står vannet i kjelleren.

Trønderbladets reporter forteller at det er skader på flere veier på Kvål. Bennavegen er delvis ødelagt flere steder og på gangvei ligger det masser flommen førte med seg. Også sideveier og innkjøring til boliger har fått skader.