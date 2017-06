Klarte ikke å varsle kjempebygen på Kvål

- Vi må bare være helt ærlig på at vi ikke klarte å varsle om at det ville komme så voldsom byge, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

Varslet tordenbyge

Melhus har ikke egen målestasjon, og Meteorologisk institutt jobber nå med å beregne hvor mye nedbør som kom på Kvål søndag kveld. Andersen forteller at de hadde varslet om at det ville komme tordenbyger, men at de altså ikke klarte å forutse hvor mye nedbør som kom.

- Det er ingen tvil om at det kom mye regn på kort tid. Bygen var veldig kraftig og veldig lokal, sier Andersen.

Det regnet flere steder i Melhus, men ingen steder kom det så mye regn på så kort tid som på Kvål. "Styggskura" førte til vannfylte kjellere og store skader på veier.

I framtida er det ventet mer ekstremnedbør av den typen en har sett på Kvål, og kommuner er derfor svært interessert i å få vite om hvor mye nedbør som kan ventes for å kunne ha beredskap.

- Det er nesten umulig å vite hvor slike kraftige byger kommer. En kan tenke seg en kjele som koker, og så er spørsmålet hvor boblene kommer, forklarer Andersen.

Rask reaksjon begrenset skadene på Rosmælen skole Virksomhetslederen fikk forhindret at kjelleren ble helt oversvømmet av vann, og har i dag et opplegg for å berolige ungene.

Kvål har ingen høye fjell, og meteorologen sier at det ikke er klart hvorfor akkurat Kvål fikk så mye regn på en gang.