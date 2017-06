Hus evakueres etter oversvømmelse på Kvål

Politiet skriver på Twitter søndag kveld at kraftig regnvær har ført til akutt oversvømmelse på Kvål i Melhus.

Flere hus blir evakuert, skriver politiet.

- Vi har foreløpig evakuert 10-12 hus, men det blir nok flere, sier operajonsleder Arnt Harald Aaslund til Adresseavisen litt før midtnatt.

Store skader

Brannvesenet på stedet opplyste klokken 23.55 at ytterligere hus kan bli evakuert ut over natten.

Det er uvisst hvor mange personer som er rammet.

– Vi begynte å få inn meldinger sent søndag kveld, den første klokka 22.46, om at regnværet hadde ført til at bekker gikk over styr og førte til store vannmasser i et område rett sør for Kvål sentrum. Så fikk et hus slått inn vinduene av vannmassene, et annet hus er helt vasket ut og det er store skader rundt huset, som kan stå i fare, sier operasjonslederen til NTB.

Vann gjennom huset

Området som er rammet heter Bennavegen og ligger på vestsiden av Gaula.

Rune Svorkås er blant dem som er rammet.

- Jeg er i huset fortsatt, men nå renner vannet rett gjennom her. Det er 20-30 centimeter over gulvet, sier Svorkås til Adresseavisen litt før klokken 23.30.

Anita Marie Hammer var på vei hjem fra Melhus da det begynte å regne, tordne og lyne.

- Jeg bor på toppen, nær Bennavegen - hos oss er det ganske greit foreløpig. Vi bor der det er trygt, på berg. Men der er mye kvikkleire nede i dalen.

- Da jeg skulle hjem måtte jeg ha hjelp for å komme over vannmassene. Det var jordestolper og store steiner i vegen, sammen med masse vann, forteller hun.

Også John Arild Berdal, som bor i området, forteller om store vannmasser.

- Jeg bor litt lenger opp i dalen, så jeg er ikke direktere rammet - men det er mange gårds- og grusveger i her og det er masse vann. Gangfelt er ødelagt og det er store mengder grus og pukk i vegene, fortalte han til adressa.no i 23.30-tiden.