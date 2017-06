Evakuerte kan flytte hjem

Klokken fem mandag morgen opplyser politiet at det flomutsatte området ved Kvål i Melhus er friskmeldt.

- Flere geologer har vært i aksjon og de har kontrollert både veiakser og boligområder. De har friskmeldt området og de evakuerte kan reise hjem, forteller operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Flere entreprenører er ute for å rydde og reparere veier. Disse vil åpne fortløpende utover morgenkvisten, sier politiet.

- Kommunen varsler nå de berørte via SMS om at de kan flytte hjem igjen. Når veiene er ryddet vil det også bli mulig for folk å komme seg til jobb og skole, forteller Aaslund.