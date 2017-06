Endelig leies tomme E6-hus ut

De tomme E6-husene i Melhus blir nå endelig leid ut. Mandag overleverte prosjektleder Lars Bjørgård fra Nye Veier et knippe husnøkler til melhusordfører Gunnar Krogstad.

Gir husleien til kommunen

- Nye Veier ønsker ikke at husene skal stå tomme. Derfor har vi stilt spørsmål til Melhus kommune om kommunen vil ta seg av utleie. Nye Veier har sagt at vi ikke skal ta betalt for dette, og det eneste vi har bedt om, er at vi slipper å betale kommunale avgifter, sa Bjørgård til Melhus formannskap i dag mandag.

Bjørgård opplyste til formannskapet som hadde dialogmøte med Nye Veier, om at Nye Veier har innløst rundt 20 boliger og at de fleste av disse er i Melhus. Mange av de tomme E6-husene har blitt stående tomme på månedsvis, og dette har opprørt folk.

Av de rundt 20 innløste boligene, anslår Bjørgård at 10–15 hus reelt sett kan leies ut. Nye Veier har fått spørsmål fra folk, politikere og media om hvorfor husene står tomme, og nå er altså nøklene overlevert til ordfører Gunnar Krogstad. Leieinntekta kan beholdes av Melhus kommune.

- Det blir laget en avtale mellom Nye Veier og Melhus kommune om utleien, og det er Nye Veiers sak å få revet husene, opplyste Bjørgård.

Ordføreren var glad for å få overlevert nøklene, og sa samtidig at han ikke tror leieinntektene vil gi svært overskudd i kommunekassen.

Fikk statsråden med på laget

En som var enda gladere over å se nøkkeloverleveringa, var Mikal Kvaal (H) som satt på bakre benk i formannskapssalen. Tidligere har han tatt opp gjennom Trønderbladet at han reagerer på at hus hvorav noen fra 1990-tallet, har blitt stående tomme. Ett eksempel han har brukt, er en fin enebolig i Losengrenda. Samtidig er det stor boligmangel på Kvål.

- Dette viser at det nytter å ta opp slike saker, og som viser at politikere får til noe. At en artikkel i Trønderbladet kan snu en statsråd og Nye Veier, er flott. Husene skal bli fylt opp, og jeg kjenner mange som kan tenke seg å leie dem, sier Kvaal.

Vil fylle tomme E6-hus Samferdselsministeren mener at Nye Veier må leie ut tomme E6-hus, og spesielt siden E6 kanskje ikke er ferdig før i 2032.

Da statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) var i Melhus for å møte lokale partifolk, fikk statsråden spørsmålet om hva som skjer med de tomme E6-husene. Da var lovnaden fra statsråden at E6-husene skal fylles.

Ser ut som Balkan

Kvaal er meget fornøyd med at husene tas i bruk.

- Det ser ut som Balkan rundt husene, og det er så trist. Så skal naboene sitte og se på tomme hus. Nå kan det bli ryddet opp rundt boligene, sier Kvaal til Trønderbladet.

Kvaal legger til at han vil ivre for å få til en snarlig utleie, og han sier også at det kan være at kommunen selv kan ha bruk for husene til utleie til personer som sliter på boligmarkedet.

Nye Veier har ikke tidfestet når E6 Melhus-Ulsberg kan bli bygd, men antyder en byggestart i 2021/2022 om veitraseen blir optimalisert nok. Tidligere har Trønderbladet skrevet om at Nye Veier ønsker 110-sone på denne strekninga for å få ned reisetida. Kortere reisetid vil ifølge Nye Veier øke den samfunnsøkonomiske nytten for dette E6-prosjektet.