Festen tok slutt for en ung gutt, som var på Melhusfestivalens fest i Bankhallen fredag kveld. Han ble bortvist fra omårdet av politiet, for ordensforstyrrelse.

– Han var full og kranglete. I ordensforstyrrelse ligger det at man forstyrrer offentlig ro og orden, og at man er til generell sjenanse for omgivelsene, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Dette skjedde klokka 23.30 fredag kveld.