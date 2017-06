En gjeng med ungdommer i omtrent videregåendealder, hadde samlet seg på Grønneset friluftsområde i Skaun fredag kveld. Her hadde de en fest. Klokka 22.50 ble det meldt inn til politiet at de forstyrret barnefamilier som lå over der i telt.

– De var beruset, og skremte små barn. Politiet var der, og anmodet ungdommene om å forlate stedet, sier operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.