Mopedfører påkjørt i Melhusvegen

Politiet melder på Twitter at de ønsker kontakt med en mopedfører som fredag morgen, ble påkjørt bakfra av en bil i Melhusvegen.

Ifølge meldinga var mopedføreren ikledd en grønn jakke.

- Det var ei dame som ringte politiet klokka 07.50 og er litt bekymret etter å ha vært involvert i et lite trafikkuhell. Hun forteller at hun kjørte på en scooter ved ei rundkjøring på gamle E6 i Melhus. Dama ga signal til scooterføreren om at hun skulle stoppe, men så har det antakeligvis skjedd en misforståelse slik at scooterføreren kjørte videre, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

Påkjørselen skal ha skjedd nord for Melhus sentrum, og det skal ifølge meldinga politiet fikk, ha vært ei kvinne som kjørte mopeden. Tips kan ringes til 02800.