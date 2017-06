Melhus-elever vant klimakamp

15 videregående skoler i Trøndelag har kjempet om å bli «Årets klimamester». I løpet av 21 dager skulle elevene registrere hvor mye de sparte på en mer miljøvennlig livsstil. Registreringene ble gjort med appen Ducky, utviklet i Trondheim.

– De fleste i klassen vår gikk til skolen i tre uker. Vi har blitt flinkere til å slukke lyset etter oss, og bruker ikke så mye varmt vatn når vi dusjer, sa Martin Røstvoll, førsteårselev i B-klassen for studiespesialisering. Denne klassen ble trukket ut for premiering blant de 20 beste klassene i Trøndelag. Alle klassene har nemlig konkurrert mot hverandre om å spare mest mulig CO2-utslipp.

Oppmuntret hverandre

– Det ble litt konkurranse om å gjøre mest mulig miljøvennlige ting, og i klassen vår har vi gira opp hverandre veldig, sier Martin.

Vetle Tokstad sier det har vært et spennende prosjekt.

– Vi har sett hvor lite som skal til for å være miljøvennlig i hverdagen. Noen ting har blitt en vane, som vi vil fortsette med etter at prosjektet er ferdig, sier Vetle.

Klassen hans, som ble trukket ut som den beste i Trøndelag, får et måltid med klimavennlig mat og et kokkekurs fra Fremtiden i våre hender.

Reduserer utslipp

Under premieutdelinga på Melhus videregående torsdag kom det fram at hvis alle mennesker i Norge hadde spart like mye CO2-utslipp som elevene i årets klimakamp, ville landets totale utslipp ha gått ned med hele ti prosent.

Klimaforliket er torpedert – ikkje forsterka Når ein mangeårig trend med utsleppskutt vert erstatta av aukingar kan ingen seie at klimaforliket er forsterka.

Prosjektleder Ida Fuchs ved Sør-Trøndelag fylkeskommune sa hun var imponert over oppslutninga blant de videregående skolene, særlig i Sør-Trøndelag. Hele 1.689 elever deltok, og så mange som 88.639 aktiviteter ble loggført. Alt fra mer grønnsaker til middag og strømsparing til gjenbruk av klær og bruk av kollektiv transport. Beregninger viser at trønderelevene har spart 103.530 kilo CO2 i løpet av 21 dager. Dette tilsvarer utslippet av flyturer ti ganger rundt jordkloden.

Fylkespolitiker Ellen Haugen Bergsrønning foretok overrekkelsen av et bilde som ble gitt til skolen, og sa hun var imponert.

– Dere har gjort en kjempestor innsats. Noen har logget aktiviteter og tiltak hver eneste dag, og det har gått sport i å være miljøvennlig. Dere på Melhus kan være stolte over å være de første vinnerne av «Årets klimamester», sa hun.

Et pilotprosjekt

Dette skoleåret er det kun trøndelagsfylkene som har deltatt i konkurransen. Men Trondheims-firmaet som har utviklet appen Ducky har allerede håp om å få med flere fylker til neste år. Flere sa at en slik konkurranse blant elever kan ha vært den første i verden.

Ducky ble etablert for tre år siden av gründere i Trondheim. De håper å erobre verdensmarkedet for hjelp til livsstilsendringer innen forbruk og utslipp. Sin første konkurranse hadde de mellom IKEA-ansatte i Norge, som fikk de samme utfordringene som elevene i de videregående skolene nå har hatt.

Rektor Astrid Gynnild er også stolt over elevenes innsats.

– Dette har vært til stor inspirasjon og gir elevene lyst til å fortsette. Vi har vist at klimaspørsmål ikke bare er storpolitikk, men noe som hver enkelt kan gjøre til daglig, sa Gynnild.

El-busser skal rulle på veiene Fylkeskommunen vil kutte klimautslipp, og løsninga kan bli el-busser og el-hybridferger.