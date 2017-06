Avviste anke fra drapssiktet

Frostating lagmannsrett har avvist anken fra den 27 år gamle drapssiktede mannen fra Melhus. Det opplyser forsvarer Arve Opdahl. 27-åringen er siktet for å ha drept den nære vennen Råger Holte med bajonett. Holte bodde i en leid bolig på Ler.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Råger Holte ble drept med en bajonett, og at han var påført mange stikk i overkroppen. Det har politiadvokat Kari Bjørsnøs opplyst til Trønderbladet. Bajonetten var ifølge Bjørnøs ikke festet til noe. Politiet mener ifølge Bjørnsøs, at Holte døde som følge av stikkskadene. Bjørsnøs har også fortalt til Trønderbladet at politiet ikke har registrert anrop fra noen som bad om hjelp fordi Holte var skadet.

Hvor bajonetten kom fra, har politiet ifølge Bjørnøs ikke eksakt kunnskap om. Ifølge forsvarer Arve Opdahl kan Råger Holte ha kjøpt den på Fremo der det en gang i blant er utsalg av militært overskuddsmateriell. Opdahl har sagt til Trønderbladet at han ikke vet om det er vanlig å selge våpen i dette utsalget. Bajonett kan påmonteres gevær og benyttes i nærkamp.

Forlenget varetekt

Dermed blir den drapssiktede sittende i varetekt slik Sør-Trøndelag tingrett bestemte under fengslingsmøtet som var forrige torsdag. Da kom tingretten fram til at 27-åringen skal sitte fire uker til i varetekt. Han har sittet i varetekt siden Råger Holte ble funnet død i hjemmet sitt på Ler 25. januar. Politiet har begrunnet begjæring om varetekt med gjentakelsesfaren.

27-åringen anket til lagmannsretten, og har anført i anken at han mener det ikke er skjellig grunn til mistanke, og mener at selv om det ikke er funnet biologiske spor fra andre enn 27-åringen og avdøde, er ikke det bevis for at han har begått drap.

Kamp i huset

Ifølge siktede har det åpenbart skjedd en kamp mellom siktede og avdøde natta før 27-åringen forlot huset.

- Siktede mener at de "gjorde opp", og at avdøde var i live da han forlot huset, heter det i kjennelsen.

Forsvarer Arve Opdahl har opplyst at det foregikk slåssing med gjenstander, og at en tallerken ble slått i hodet på den ene. Slåssinga skal ifølge 27-åringen, ha blitt utløst av en uenighet der 27-åringen ikke ville etterkomme et ønske fra Råger Holte.

Ringte moren

Videre har 27-åringen vist til at hans mor mener at hun ble oppringt av sønnen ved åttetida 24. januar, og at hun skal ha hørt stemmen til Råger Holte i bakgrunnen. I kjennelsen heter det at 27-åringen ble observert på bussen fra Ler til .... (anonymisert av avisa) i tidsrommet klokka 09.01-09.09 24. januar, og at han kan ha vært på Ler ei stund før bussen gikk.

Påtalemyndigheten viser ifølge kjennelsen fra lagmannsretten, til at 27-åringens anrop til moren skjedde i tidsrommet 07.49-09.05 den 24. januar, og at bilder fra overvåkningskameraet på butkken på Ler klokka 08.03 den dagen, viser at siktede hadde forlatt Råger Holtes hjem da anropene til moren ble gjort.

Siktede mener det er sannsynliggjort gjennom tekstmeldinger fra hans telefon, at Råger Holte ventet besøk av noen andre før han ble funnet drept. Videre har siktede sendt ei tekstmelding til Råger Holte klokka 01.13 natta før Holte ble funnet død, og at meldinga ikke indikerte kjennskap til noe dødsfall.

Ifølge forsvareren kan Holte ha ventet på besøk fra andre, og Opdahl mener at et innkjøp på butikken skal være bevis på dette.

Gjentakelsesfare

Forsvarer Arve Opdahl mener at det ikke foreligger en kvalifisert gjentakelsesfare, noe lagmannsretten er uenig i. Lagmannsretten mener ifølge kjennelsen, at det er sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at 27-åringen vil begå nye voldshandlinger om han løslates nå.

27-åringen er tidligere dømt i en annen sak, og skulle i februar ha møtt i tingretten tiltalt for trusler og vold. Dessuten har politiet fått melding om at 27-åringen skal ha slått til en medinnsatt.

Rettssaken mot 27-åringen er berammet til 16. oktober, og det er satt av fire uker til den i Sør-Trøndelag tingrett. Politiet har begrunnet tidsbruken med at det er mange vitner som skal høres i retten. I saken er det over 5000 dokumenter, og det er foretatt hundrevis av avhør.