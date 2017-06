Selger Helsport

Swix Sport har torsdag kjøpt 100 prosent av aksjene i Helsport fra Stein Helliksen.

- Dette gjør oss til en nærmest komplett leverandør for kunder som liker å være mye ute. Vi kan nå tilby tre av de sterkeste skandinaviske merkevarene innen outdoor, som utfyller hverandre nærmest perfekt, både produktmessig og merkevaremessig. Dette gir oss en unik posisjon, sier leder av Outdoor-divisjonen i Swix Sport, Bjørn Krekke. Merkevarene han sikter til er Lundhags, Ulvang og Helsport. I tillegg tilbyr Swix Sport merkevarene Swix, Toko og HardRocx. Swix Sport omsatte i 2016 for 971 millioner kroner.

Forventer storinnrykk Butikken ber folk parkere andre steder.

Base på Melhus siden 1951

Helsport ble etablert i 1951 og er en ledende produsent av telt, soveposer og ryggsekker i Skandinavia. Selskapet har laget kvalitetsprodukter fra sin base på Melhus siden 1951, og består i dag av et dedikert team på 19 medarbeidere, ledet av eier Stein Helliksen. Selskapet omsatte i 2016 for 120 millioner kroner, med sitt hovedmarked i Norge og Sverige, men salg til en lang rekke land. Selskapet har en sterk posisjon også i digitale kanaler, og eier for eksempel bloggen turjenter.no, Norges ledende turblogg.

Helliksen fortsetter

- Jeg ser på Swix Sport som en riktig og solid eier for å utvikle Helsport videre inn i framtiden. Sammen med de andre merkevarene i gruppen vil vi kunne styrke vår innovasjonsevne og konkurransekraft ytterligere, samt bedre ta ut vårt potensiale på en rekke områder, sier Stein Helliksen, som etter å ha eid selskapet og vært administrerende direktør siden 1974 nå selger seg ut. Helliksen skal imidlertid fortsette som administrerende direktør i selskapet og være med å utvikle selskapet videre.

Melhus-stolthet over Ousland-pris Polfareren har fått spansk ærespris, og samarbeidspartner Helsport er begeistret.

Skal lære av hverandre

- Swix Sport vil fortsette å bygge på miljøet i Melhus, og vi skal starte prosesser for å lære av hverandre og gjøre hverandre enda bedre. Swix Sport var i fjor vinner av leverandørtesten i den norske sportsbransjen for tredje året på rad, mens Helsport ble nummer to. Ved å lære av hverandre skal vi fortsette å levere den beste servicen og de beste produktene til våre kunder i sportsbransjen, sier Tomas Holmestad, administrerende direktør i Swix Sport AS