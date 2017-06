Samlet inn 60.000 kroner til St. Olavs Hospital

Torsdag 1. juni overleverte de sjekken.

Linn Cecilie Digre, russepresident for 2017-kullet, kan fortelle at de har tjent inn pengene fra blant annet ball, revy og russeavisen.

- Vi har tjent inn 25 000 fra russeavisen, og 35 000 fra russerevy og ball, sier hun.

Hun forteller videre at de ville donere pengene til noen som trengte det.

- Vi hadde spesielt barn i tankene som har en annerledes hverdag da vi skulle donere. Vi ville gi til et formål hvor det ville gjøre en forskjell, sier Digre.

Gauldalsrussen gikk også med bøsser for Kreftforeningen, der Linn Cecilie Digre kan fortelle at de også ville gi til et annet formål, som da falt på St. Olavs.

Tas godt imot

De to sykehusklovnene «Zapp» Elizabeth Piro Volan og «Beatrix Brennemanet Bringebær» Freya Stang kan fortelle at de er veldig takknemlige for donasjonen av Gauldalsrussen.

- Det betyr veldig masse for oss å være her. Vi er opptatt av å improvisere og å lette hverdagen for barna, sier Elizabeth Piro Volan.

De kan fortelle at de aldri har øvd inn noe på forhånd, men at de tar alt på improvisasjon.

- Vi ser an pasientene før vi har et improteater, sier Freya Stang.

Alt går til barna

Randi Strøm Jenssen, leder for sykehusbarnehagen kan fortelle at alle pengene de har fått inn skal gå til leker, gaver og fester for barna.

- Det som er så viktig med kontoen vi har satt av til dette, er at alle pengene som er der, skal gå direkte til barna. Det blir veldig mange aktiviteter for trivsel, sier hun.