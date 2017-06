Blant Europas beste arbeidsplasser

Daglig leder Dag Runar Båtvik er stolt over at Norgeshus som ble startet i Melhus, er blant de 30 beste mellomstore bedriftene i Europa. Totalt har 2340 selskaper med til sammen 1,5 millioner ansatte deltatt. Det er det internasjonale instituttet Great Place To Work som har kåringa, og for Norgeshus er det første gang at bedriften har kjempet side om side med europeiske bedrifter.

Feirer på togstoppen

Hvilken plassering Norgeshus fikk, var ikke klart før sent torsdag kveld. Norgeshus har uansett plassering bestemt seg for å feire, og det skjer med en frokost internt og ved at togreisende fredag morgen blir påspandert boller og kaffe. Reisende med toget klokka 07.09 og klokka 07.39 kan vente seg en rask frokost.

Bedriften sendte fire ansatte til Paris der vinneren i de tre kategoriene bedrifter, ble utropt torsdag kveld. Daglig leder Båtvik ble på Melhus fordi han er travelt opptatt med lanseringa av de 20 leilighetene i Losjevegen. De fire som dro til Paris var HR- og organisasjonssjef Vivi Fuhr Hjelde, markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik, uttrukket ansatt Randi Soligard og daglig leder Odd Johan Fossen fra Norgeshus Midt-Norge Eiendom.

54 ansatte

Norgeshus har 54 ansatte, og har hovedkontor i Melhus. De siste to ukene er seks nye ansatte ved hovedkontoret hvorav to ledere.

– Vi har mye å gjøre, forteller Båtvik.

Båtvik mener det er flere faktorer som fører til at Norgeshus har kunnet hevde seg i kåringa av de beste arbeidsplassene i Europa.

Egen velforening

Trivsel på arbeidsplassen verdsettes høyt.

– Folk skal trives når de er på jobb. Vi har ei velforening som organiserer ulike aktiviteter, og som holder oss fysisk aktive og gjør oss sosiale. Dette styrker samholdet. I starten var vi seks ansatte, og da husket vi hverandres bursdag og visste hvem bestemødrene var. Nå er vi 54 ansatte, forklarer Båtvik.

Forbedringsområder

Båtvik forteller at bedriften har satt i gang et program der de skal finne forbedringsområder.

– 100 forslag er kommet inn så langt, og 48 av dem er iverksatt. Rundt om på kontorene er det hengt opp forbedringstavler, og da er vi nødt til å ta tak i ting. Ett eksempl på forslag som er fulgt opp, er digitalisering av den siste papirprosessen med kontroll av tegninger, forklarer Båtvik.

Andre momenter Båtvik trekker fram, er at ansatte skal føle at de er med på å skape sin egen arbeidsplass, at en skal føle stolthet over arbeidsplassen, felles opplevelser, at ansatte har tillit til ledelsesgruppen, folkelighet og at ansatte føler at de blir sett.

At det er plass for humor også, trekker Båtvik fram som et moment. Han forteller leende at de ansatte syntes han en periode var lite i hovedkontoret, og satte fram et tastatur der det vokste karse.

Folkelig

– Jeg tror jeg er rimelig folkelig som leder. Alle kan komme og snakke med meg. Samtidig er jeg bestemt og viser hva vi vil. Tidlig lærte jeg at en ikke kan løfte alene. Dessuten er jeg endringsvillig, og endringer må til. Det bærer Norgeshus preg av i dag, sier Båtvik.

Som eksempel på folkelighet, nevner Båtvik at det ikke er dresskode, og at han selv bare går i dress når han skal i møter.

Ett annet moment han nevner, er at Norgeshus har mange nasjonaliteter blant de ansatte, og at ansatte skal tas imot like godt uansett hvor de er født.

Båtvik tror det har vært en styrke for Norgehus at hovedkontoret har holdt til på Melhus, og ikke for eksempel i Oslo sentrum.

– Vi bygger ikke høyhusene i Oslo, men boliger på steder som Jessheim, sier Båtvik.