Spør folket om Kvål

Folkemøtet er i Folkets Hus på tirsdag, og varaordfører Stine Estenstad (H) forteller at kommunen stiller med representanter fra politisk hold og fra administrasjonen. I tillegg jobber kommunen med å få tak i fagfolk som kan forklare innholdet i Sweco-rapporten.

Skredfaren

Trønderbladet har tidligere skrevet om Sweco-rapporten som slår fast at det er fare for kvikkleireskred i sonene Forset og Egga. Et skred kan gå ned mot Rosmælen skole og barnehage samt mot idrettsanlegget til Trønder-Lyn. Samtidig har assisterende rådmann Morten Bostad understreket at det er trygt å bo på Kvål. Norges geologiske undersøkelser mener at et forsiktig anslag for sikring er 40 millioner kroner.

Skredfaren fører til at statlige myndigheter fortsatt vil sette foten ned for byggeaktivitet på Kvål, og det rammer blant annet den planlagte barnehageutbygginga. Kommunestyret vedtok nylig at barnehageutbygging på Kvål skrinlegges inntil videre, og at kommunen i stedet bygger en barnehage på Ler for å dekke det akutte behovet for barnehageplasser i den sørlige delen av Melhus kommune.

Barnehagen

– Under folkemøtet håper vi å komme i dialog med innbyggerne om hva de tenker om utviklinga av Kvål. Det er ikke så rent billig å gjennomføre tiltak for å forebygge skred, og vi må derfor bygge barnehage på Ler i denne runden. Vi skal fortsatt jobbe for å få bygd en barnehage på Kvål, og da må vi se på alternative plasseringer, sier Estenstad.

Estenstad understreker at politikerne ønsker utvikling av Kvål. Nylig vedtok kommunestyret etter forslag fra Melhuslista, at kommunen skal ha en utredning om hvordan det kan skje når Sweco-rapporten viser at det må rassikres.

Boligmangel

Boligmangelen på Kvål beskrives av komitéleder Mikal Kvaal (H) så prekær at folk banker på dører for å høre om det er ledige boliger. Kommunestyret har bevilget penger til prosjektering av gang- og sykkelvei til Hermanstad der det planlegges boligfelt.

–Teknisk avdeling har kommet godt i gang med prosjektering, og nå venter vi på avklaring om Melhus blir med i et fylkeskommunalt prosjekt for forenkling av standard for gang- og sykkelveier. Fylkeskommunen går inn med midler. Administrasjonen i Melhus kommune skal ha møte med fylkeskommunen om dette 16. juni, forteller Estenstad.

Estenstad synes det er beklagelig at det tar tid å få i gang boligbygging på Kvål. Det nye boligfeltet kan ikke realiseres før det bygges gang- og sykkelvei.

– Politikk er ikke for den som har det travelt, slår Estenstad fast.