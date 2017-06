Envina flytter returpunktet

Fra neste uke kommer returpunktet for glass, metall og tekstiler på Støren, plassert ved Rema 1000-butikken på Moøya. Tidligere har den stått ved Domussenteret.

Les også: Envina vil ikke betale eiendomsskatt

Forsøpling

– Mye av grunnen er forsøpling, rett og slett, sier Solfrid Varskog som er kommunikasjonsansvarlig i Envina.

Returpunktet ved Domus er altså skjemt av at folk setter fra seg gjenstander som egentlig hører hjemme på gjenvinningsstasjonen, forteller Varskog. Hun håper en ny start på et nytt sted kan endre dette.

- Oppfordringen blir å ikke sette igjen annet enn det som skal hit, sier hun.

Alt av tekstiler

Det er altså glass, metall og tekstiler. Nytt nå, er at folk kan levere inn alt mulig av tekstiler: Både klær som kan brukes på nytt av andre, og utslitte tekstiler som håndduker og klær som er helt utslitte. Fretex tar nå imot alt, og gjenbruker tekstilen.

Rema-kjøpmann Tom Roger Stamnes sa ja med en gang Envina tok kontakt.

- Jeg synes jo det er positivt. Jeg ønsker å bygge ut sentrum her på Moøya, sier han.

For Envina var det viktig å tilby gjenvinningen ved siden av dagligvarehandel, slik at det er enkelt for folk å ta med det de skal kaste.