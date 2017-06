Klart for torgdag i Hauka

I mange år har det vært arrangert torgdag i Hauka. Tidligere arrangert av butikken, men etter den ble nedlagt har Hauka grendalag stått for arrangementet.

Les om den første torgdagen i 2009 her.

Utstillere og matsalg

Det skjer i Hauka forsamlingshus lørdag 8. juli. Der kommer utstillere med bredt utvalg, fra husflid til seterkost og alt som hører med. Det blir også salg av grillmat, kaffe, sveler, vafler, brus og is.

Ingrid Harmen er med i styret i Hauka grendalag, og forteller at torgdagen bruker å være et populært tilbud i bygda. De prøver også å skape en fin dag for ungene, og det lokale ungdomslaget er spurt om å lage forskjellige aktiviteter for ungene.

– Det vil også komme noen kaniner som ungene kan se på, sier Harmen.

Loddsalg

Det er gratis å stå på stand for utstillerne, men grendalaget ønsker at hver utstiller gir en gevinst til utlodningen. Det blir nemlig loddsalg, og her kan det bli fine premier å få.

Harmen forteller at de har ligget på rundt 25 utstillere, fra hele kommunen og også noen som kommer enda lenger fra enn som så.

– Flere utstillere har allerede meldt seg, men det er plass til flere. Det er bare å ta kontakt med enten meg eller Aslaug Gorset, sier Ingrid Harmen.