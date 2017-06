Lover mer til tog

Venstre har ikke hatt noen fra Sør-Trøndelag på Stortinget på 36 år, og denne gangen har tidligere stortingsrepresentant Odd Dørum virkelig tro på at partiet lykkes.

– Vi henvender oss til velgere som kan telle til tre, sier Dørum.

Tre saker

Torsdag sto han på stand på Melhustorget sammen med andre Venstre-folk, og signalet er at det er tre saker som er viktig for Venstre ved kommende valg. Disse er bedre busstilbud, bedre togtilbud og billigere barnehage/SFO for dem som tjener dårligst.

Odd Dørum satt på Stortinget for Sør-Trøndelag i perioden 1977–1981. Senere er det ingen kandidater som har klart å få nok stemmer fra dette fylket til å komme inn på Stortinget. Jon Gunnes fra Trondheim forsøkte for fire år siden, og manglet 500 stemmer. Det ergrer ham fortsatt.

– Venstre var veldig tett på i 2013. Melhus har partiet ikke vært veldig sterk på når det gjelder stemmetall for Venstre, sier Jon Gunnes.

Flytog

Gunnes mener at mer satsing på kollektivtilbud må være midt i blinken for Melhus, og han ivrer for at det skal bli enda flere togavganger fra Melhus. Med tog hvert kvarter vil det bli et flytogtilbud fra Støren, og det tror han folk vil sette pris på. Dessuten mener han at Melhus må bli med i Miljøpakken.

– Biltrafikken øker utenfor Trondheim. Da må vi snakke sammen. Elbiler løser ikke arealproblemet, men klimaproblemet. Klimaproblemet kan løses ved at det ikke blir lov til å kjøre bensin- og dieselbiler etter 2025, sier Gunnes.

Superbussen

Superbussen er et hett tema, og Gunnes frykter ikke at gauldalingene svikter bussen når de må bytte buss på Tiller.

– Hvis det er full buss fra Melhus, blir det ekspressbuss til Trondheim. Venstre er opptatt av å holde nede billettprisene, og vi er for E6-utbygging. Bussen kan ikke stå i kø på E6, sier Gunnes.

Jan Frode Hatlen som sitter i Melhus kommunestyre for Venstre, tror toget kan bli enda mer attraktivt for folk. Før Venstre-delegasjonen kom til Melhustorget, hadde de besøkt Norgeshus og Devico, og signalet fra næringslivet var at toget har betydning for deres ansatte også.

– Miljøpakken må være med på å satse på parkeringsplasser i Melhus, og formannskapet har sagt at parkeringshus er en konsekvens av å bli med, opplyser Hatlen.