Natt til fredag fikk politiet melding om jordras 200 meter nord for Kotsøy. Raset skal være ved fylkesveg 30.

Ut fra meldinga politiet fikk, var veien åpen. Politi og entreprenør rykket ut, og politiet melder at entreprenøren skal rydde opp utpå dagen. Entreprenøren vurderte ifølge politiets melding, at det ikke var fare for utglidning.