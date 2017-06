I løpet av noen uker har det vært to hendelser der unger har vært nær ved å bli påkjørt av tog på Ler, og fredag dro sikkerhets- og kvalitetsrådgiver Erlend Sletten Arnekleiv og tverrfaglig rådgiver Trine Cieza fra Bane NOR til Flå skole for å fortelle ungene om hvor farlig det er å leke på og ved jernbanesporet.

3. april måtte lokomotivføreren dra i nødbremsen for å unngå å kjøre på en gutt ved Ler togstopp, og 9. mai la noen barn flasker eller bokser på sporet.

Budskapet

Budskapet var klart: – ikke lek på sporet.

- Det er kjempefarlig å være på eller ved sporet, forklarte Arnekleiv.

Elevene var samlet i gymsalen, og fulgte nøye med på det Arnekleiv fortalte. Han understreket at et tog kan kjøre opp i 110 km/t, og at det kan komme stille. Bremselengden for et tog kan være oppe i én kilometer.

Se seg godt om

Jørgen Holte (13) sier til Trønderbladet at han ikke vet om noen som har lekt på sporet eller lagt gjenstander der.

- Jeg vet at det er farlig å være på sporet, forteller Jørgen som pleier å gå turer over planovergangen ved togstoppen.

Noah Eggen (12) sier at overgangen er farlig.

- En må høre etter og se til begge sider før en går over, sier Noah.

Togførere er redde for å kjøre på unger, forteller Arnekleiv. Til elevene sier Arnekleiv at politiet får melding om noen blir sett på sporet fordi det er forbudt etter norsk lov å være der. Å legge gjenstander som en stein på sporet, kan være svært farlig, forteller Arnekleiv.

- En stein som blir truffet av toget, kan fare som et prosjektil og skade den som la steinen der eller andre, sier Arnekleiv.

Elevene fikk se to filmer, og den første ble opplevd som skummel av ungene. Den viste et barn som løper etter en bamse som ble liggende igjen ved jernbaneovergangen, og barnet unngår å bli påkjørt av toget fordi venninna roper stopp.

Overgangen

Planovergangen ved togstoppen på Ler er usikret, og det er kun ei lampe som står der. Den er lite synlig. Samtidig er overgangen mye brukt. Bare i løpet av noen minutter har to biler, to turgåere og en syklist passert. I laksesesongen er det ekstra mye trafikk over overgangen.

Bane NOR har planer om å lage en sikrere overgang, og Arnekleiv forteller at det vil skje når det skal bygges kryssingsspor. Forberedelsene er ifølge, opplyser Arnekleiv. Ikke langt unna planovergangen ligger en fotballbane med gressdekke, og denne går nå ut av bruk til Bane NORs lettelse. Lærer Gunnar Senneset forteller at banen blir pløyd opp av grunneieren.

- Baller har kommet fra banen og opp mot jernbanesporet, og da har unger løpt etter, sier Senneset.

Ikke bare på Ler

Til elevene fortalte Arnekleiv at voksne også kan foreta farefull ferdsel på sporet.

- Voksne kan være ganske dumme ved kryssinga på Lerlia. Selv om bommen er nede, orker de ikke å vente og kjører likevel. Tenk om de får motorstopp, sa Arnekleiv.

I tillegg til å minne om hvor farlig det er å oppholde seg på og like ved jernbanesporet, fortalte Arnekleiv om farene ved å berøre strømledninger. Han nevnte også at togstopp har ei oppmalt linje på perrongen for å varsle at en må holde avstand til sporet.

- Lufttrykket fra et tog kan være kraftig forklarte Arnekleiv.

Stadig flere tog kjører på jernbanesporet, og det kan også komme arbeidstog.