Anker ikke dom etter dødsbrann

Sør-Trøndelag tingrett dømte daglig leder Belinda Skibnes Ramberg til 90 dages betinget fengsel og bot på 25.000 kroner etter dødsbrannen i mai 2015. I tillegg må hun betale 20.000 kroner i saksomkostninger. Trondheim Bil-Demontering er dømt til å betale 500.000 kroner i bot og 20.000 kroner i saksomkostninger.

På den siste dagen for å kunne anke dommen, varsler forsvarer Frode Wisth at Belinda Skibnes Ramberg ikke anker dommen.

- Dypt tragisk

- Trondheim Bil-Demontering og Belinda Skibnes Ramberg synes dette er en dypt tragisk sak for alle parter, og i særdeleshet for de etterlatte og skadede. Trondheim Bil-Demontering og Belinda Skibnes Ramberg er uenige i dommens resultat og begrunnelse. Man finner det underlig at de offentlige tilsynsorgan finner ting i orden, at virksomheten har rettet seg etter de råd og veiledning den har fått av disse, samtidig som at dommen beskriver at dette ikke er tilstrekkelig. Man har derfor etter en totalvurdering besluttet, av sterke menneskelige hensyn, at dommen tas til etterretning og ikke skal ankes, skriver forsvarer Frode Wisth i ei pressemelding som Trønderbladet har fått.

Den eksplosjonsartede brannen oppsto hos Trondheim Bil-Demontering på Øysand 26. mai 2015. Leif Høvik døde av skadene han pådro seg, mens Håvard Lystad og Svein Børge Hustøft fikk meget alvorlige brannskader. Brannen startet etter en bensinlekkasje i en tankhall der bensin som var avtappet fra vrakbiler, var lagret på melketanker. Melhus kommune hadde tidligere varslet at dersom brennbare materiale skulle lagres innendørs, måtte det bygges en branncelle. En branninspektør fra Gauldal brann og redning oppdaget ikke under en inspeksjon, at tankene som tidligere sto ute, var blitt plassert inne i en hall. Brannen kan ifølge sakkyndige, ha startet som følge av at det ble kjørt elektrisk truck inne i hallen.

Sør-Trøndelag tingrett rettet hard kritikk mot daglig leder, og vurderte å gi ubetinget fengsel. Retten ga lavere bot enn aktor hadde påstått, og viste til at bedriftens økonomi synes å være svekket.

Inngikk forlik

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Belinda Skibnes Ramberg har inngått avtale med skadde og etterlatte om at de får utbetalt en kompensasjon.

Omfanget av kompensasjonen er blitt hemmeligholdt av partene. Forliket innebar at bistandsadvokatene aldri la fram noe krav på vegne av skadde og pårørende.

Det har ikke lyktes Trønderbladet å få tak i Aage Sliper Midling som var aktor i saken, for å høre om politiet anker.