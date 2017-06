Fredag på dagtid har ulike etater en stor redningsøvelse på Selbusjøen ifølge ei pressemelding fra politiet.

Scenarioet er at båten MS Jøvra brenner, og at passasjerer og mannskap skal reddes. Politiet varsler at det vil være aktivitet på land, i vannet og fra lufta under øvelsen, og at etater som St. Olavs Hospital, legevakt/legekontor og kommunen vil være involvert. Folk vil kunne se redningshelikoptre i lufta og det vil være flere båter ute på innsjøen.

De som deltar under øvelsen er Hovedredningssentralen, lokal redningssentral, Trøndelag politidistrikt, brannvesenet i Selbu, Trondheim brann og redningstjeneste og St. Olavs Hospital. Politiet ber folk oppføre seg som normalt, og ikke være til hinder for øvingsaktiviteten. Av sikkerhetshensyn for lufttrafikken, er det ikke tillatt å fly med droner i nærheten av Årsøya.