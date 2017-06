Fire uker til i varetekt

I dag var det nytt fengslingsmøte for den drapssiktede 27-åringen fra Melhus. 27-åringen er siktet for å ha drept Råger Holte som ble funnnet død 25. januar i hjemmet sitt. Politiet mener slik Trønderbladet skrev i går, at han ble drept med bajonett.

Drept med bajonett Politiet vil fortsatt ha drapssiktet 27-åring i varetekt, og torsdag er det nytt fengslingsmøte.

Politiet har begjært fire nye uker i varetekt, og har begrunnet det med gjentakelsesfare. Ifølge politiet er det fare for at 27-åringen begår nye straffbare handlinger, og politiadvokat Kari L. Bjørsnøs har vist til at 27-åringen tidligere er dømt i en annen sak, er tiltalt i en sak der han skulle ha møtt i retten i februar og at det har vært en episode i fengselet. 27-åringen skal ifølge politiet, ha slått til en medinnsatt.

Forkastet anken fra drapssiktet 27-åring Frostating lagmannsrett har forkastet anken fra 27-åring som er siktet for å ha drept Råger Holte på Ler.

27-åringen erkjenner ikke straffeskyld, og forsvarer Arve Opdahl opplyser til Trønderbladet at 27-åringen ønsker å bli løslatt. Forsvareren har tidligere opplyst at 27-åringen må ha forlatt boligen før Råger Holte skal ha dødd, og at det kan ha vært slik at Holte ventet besøk.

27-åringen ble ført med håndjern på, inn i Sør-Trøndelag tingrett. Det er sjette gang det holdes fengslingsmøte for 27-åringen som ble pågrepet den dagen Råger Holte ble funnet død.

Politiadvokat Kari Bjørsnøs har tidligere opplyst til Trønderbladet at rettssaken er berammet til 16. oktober, og at det er satt av fire uker til saken. Lengden på rettssaken er begrunnet med at det er mange vitner i saken.

Fengslingsmøtet er nå avsluttet, og partene venter på dommerens kjennelse. Den drapssiktede 27-åringen har allerede bebudet at han vil anke om han fortsatt må sitte i varetekt, opplyser forsvarer Opdahl.

Mener noen andre var drapsmann

Forsvarer Opdahl som denne gangen møtte uten medforsvarer Kolbjørn Lium, mener det er flere momenter som taler imot at 27-åringen kan være drapsmannen. Blant momentene er ifølge Opdahl, at ingen la merke til at 27-åringen hadde blodige klær da han reiste med rutebussen fra Ler om morgenen 24. januar, at det kan sås tvil om dødstidspunktet for Råger Holte slik at Holte var i live da 27-åringen forlot hjemmet til Holte og at 27-åringen sendte tekstmelding natt til 25. januar som kunne tyde på at han forventet å møte Råger Holte snart igjen.

- Det er lite sannsynlig at siktede har sendt to tekstmeldinger til avdøde hvis han selv har drept ham, sier Opdahl.

At politiet bare har funnet DNA fra den drapssiktede 27-åringen i hjemmet til Råger Holte, forklarer forsvareren med at 27-åringen ofte oppholdt seg i hjemmet til Holte og av og til flere dager i strekk.

Forsvareren viser til at mor til 27-åringen i avhør har sagt at hun mener at hun kan ha hørt stemmen til Holte i bakgrunnen, i ei oppringning som gikk til hennes telefonsvarer om morgenen 24. januar.

- Jeg mener at det må ha vært en annen drapsmann som har kommet etter at den drapssiktede 27-åringen var der,sier Opdahl.

Det er politiet uenig i, og politiadvokat Bjørnøs viser til at politiet har kartlagt bevegelser rundt hjemmet til Råger Holte på Ler, og at det ikke er observert andre personer der.

Mintes den drepte på Ler Rundt 30 tente lys og la ned blomster ved boligen til mannen i 30-årene, som døde som følge av vold.

Når det gjelder bajonetten som politiet har opplyst til Trønderbladet er drapsvåpenet, sier Opdahl at avdøde kan ha kjøpt bajonetten fra det militære overskuddslageret som er i nærheten av Ler.

Råger Holte hadde mange sår på kroppen da han ble funnet død 25. januar av noen som kom på avtalt besøk for å utføre håndverkstjenester. Ifølge politiadvokaten var han påført stikkskader på overkroppen. I tillegg hadde han andre sår også. Forsvarer Opdahl forteller at det var en uoverenstemmelse mellom Holte og den drapssiktede 27-åringen mandag 23. januar, og at den utartet seg til slåssing med bruk av gjenstander.

Ifølge forsvareren er det over 5000 dokumenter i drapssaken.