Fengslingsmøte for drapssiktet 27-åring

I dag er det nytt fengslingsmøte for den drapssiktede 27-åringen fra Melhus. 27-åringen er siktet for å ha drept Råger Holte som ble funnnet død 25. januar i hjemmet sitt. Politiet mener slik Trønderbladet skrev i går, at han ble drept med bajonett.

Drept med bajonett Politiet vil fortsatt ha drapssiktet 27-åring i varetekt, og torsdag er det nytt fengslingsmøte.

Politiet har begjært fire nye uker i varetekt, og har begrunnet det med gjentakelsesfare. 27-åringen erkjenner ikke straffeskyld, og forsvarer Arve Opdahl opplyste til Trønderbladet at han ønsker å bli løslatt. Forsvareren har tidligere opplyst at 27-åringen må ha forlatt boligen før Råger Holte skal ha dødd, og at det kan ha vært slik at Holte ventet besøk.

27-åringen ble ført med håndjern på, inn i Sør-Trøndelag tingrett.

Politiadvokat Kari Bjørsnøs har tidligere opplyst til Trønderbladet at rettssaken er berammet til 16. oktober, og at det er satt av fire uker til saken. Lengden på rettssaken er begrunnet med at det er mange vitner i saken.