Snakker med skoleelever etter at gutt var på jernbanesporet

3. april klokka 16.06 var en gutt i 10-12-årsalderen nær ved å bli truffet av et tog ved Ler togstopp, forteller Bane NOR.

Måtte dra i nødbremsen

Lokomotivføreren måtte dra i nødbremsen etter at han ble oppmerksom på at en gutt så ut til å legge noe på sporet ved Ler togstopp. Hastigheten på toget var omtrent 110 km/t.

- Han stakk inn i uværsskuret til sine venner. Fører løste ut bremsen før toget stoppet og fortsatte, skrev NSB i loggen.

Togføreren varslet togleder om hendelsen.

9. mai klokka 15.30 oppdaget togføreren at noen barn la flasker eller bokser på sporet, og et tog kjørte på gjenstandene.

Kommer på skolen

Dette har ført til at Bane NOR sender sikkerhetsrådgiver Erlend Sletten Arnekleiv til Flå skole på fredag for å snakke med alle de 140 elevene om farene med å krysse jernbanesporet på ulovlig vis. Dette forteller kommunikasjonssjef Dag Svinsås i Bane NOR.

Samtalen skjer altså på fredag som er den internasjonale planovergangsdagen over hele verden.

Svinsås forteller at planovergangen på Ler er en "versting". Fredag vil medarbeidere fra Bane NOR være på Ler togstopp for å snakke med reisende og brukere av overgangen om sikkerhet, og vil også dele ut brosjyrer.