Melhus Bil overtar Kvernelands Ford-virksomhet

I samarbeid med Ford Motor Norge AS er det inngått avtale mellom Kverneland Bil og Melhus Bil, om at Melhus Bil overtar all Ford-virksomheten fra Kverneland Bil Trondheim AS. Denne overtagelsen omfatter også Ford-virksomheten i Steinkjer og i Stjørdal, opplyses det i en pressemelding.

Melhus Bil-gruppen representerer nå Ford fra Orkdal i syd til Steinkjer i nord – noe som gir slagkraft til å møte fremtiden og klargjøre for implementering av fremtidens mobilitetsløsninger, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge AS, Per Gunnar Berg.

Overtagelsen vil være effektiv i løpet av juli 2017.

Melhus Bil er svært entusiastisk over denne muligheten og vil investere solid i markedet med blant annet opprettelse av en fullverdig FordStore i et rendyrket Ford-anlegg på Tunga i Trondheim innen 1 år, sier eier av Melhus Bil, Rune Vikvald. Han legger ikke skjul på at det finnes konkrete og ambisiøse vekstplaner med Ford og henviser til Fords ekspansive modellprogram med en rekke nyheter i nærmeste fremtid innen så vel Nyttekjøretøy, Personbil og mobilitet som borger for store muligheter.

Ådne Kverneland er fornøyd med avtalen. - Kverneland Bil er en nasjonal forhandlerkjede som vil fortsette å investere med et langsiktig perspektiv innenfor bilbransjen, sier Kverneland. Ford-virksomheten på Bryne, Forus, Stavanger, Haugesund, Bergen Minde og Bergen Åsane vil være ryggraden i den videre satsingen. Vi vil sammen med Ford fokusere på å utvikle Ford-potensialet, også innenfor nye mobilitetsløsninger.

Melhus Bil startet opp i Melhus, men flyttet til Tiller for noen år siden.